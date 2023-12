Disparition de Luc Roy: «Nous nous faisons à l’idée de passer les Fêtes sans lui»

Il y a maintenant trois mois que Luc Roy, un Sherbrookois âgé de 83 ans, manque à l’appel.

Après toutes ces semaines, l’incompréhension est totale du côté des proches de l’homme dont on est sans nouvelles depuis le 6 septembre dernier.

« Chaque mois qui passe, on se dit la même chose; que ça ne se peut pas qu’une chose comme ça arrive », commente son fils Marc-André Roy, joint par La Tribune jeudi.

« Ça pourrait être le premier Noël sans mon papa. Nous allons nous entourer d’autres personnes, mais ça sera sans lui. »

Luc Roy devait se rendre pour un souper chez un membre de sa famille, le soir du 6 septembre. L’octogénaire était attendu chez un de ses petits-fils, sur la rue des Coquelicots, dans le secteur Fleurimont. Il ne s’est jamais présenté et il n’a pas été revu depuis.

« Nous avons fouillé et sommes allés voir partout où il pourrait s’être rendu, confirme Marc-André Roy lors d’un entretien téléphonique. Plusieurs personnes nous ont fait des suggestions d’endroit où aller chercher. La plupart du temps, ces endroits avaient été vérifiés. Nous avons même parlé à son coiffeur pour savoir s’il avait pu confier quelque chose donnant un indice. »

« Mon père est natif de Saint-Malo. Nous nous sommes rendus sur place. Même au cimetière où son frère décédé à quatre ans est enterré. Des fois, quand une personne perd des facultés cognitives, elle va se souvenir des histoires du passé lointain, mais pas du monde présent. »

Luc Roy conduisait un Toyota RAV4 gris au moment de sa disparition. (Service de police de Sherbrooke)

Rappelons que le 6 septembre, Luc Roy avait quitté son domicile dans le secteur de la rue Laure-Conan avec son véhicule. Il conduisait un Toyota RAV4 gris au moment de sa disparition.

M. Roy est le père de deux autres enfants, soit la sœur jumelle de Marc-André Roy et d’un fils aîné.

« Nous avons nos familles. Comme tout le monde, nous avons nos quotidiens et sa disparition en fait partie », fait-il remarquer.

« Avec la neige qui est tombée et l’hiver qui arrive, il sera encore moins facile d’avoir de nouveaux indices. La chose à retrouver et qui pourrait nous aider, ça serait son véhicule. Même ça, c’est introuvable. »

Rien à reprocher aux policiers

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) a multiplié les démarches afin de résoudre cette mystérieuse disparition. En octobre, le corps policier avait déployé son poste de commandement près de l’ancien Canadian Tire de Fleurimont afin de se rapprocher du secteur où Luc Roy avait été vu la dernière fois.

Une dizaine de personnes s’étaient présentées sur place pour rencontrer les enquêteurs. Toutefois, les informations recueillies n’avaient pas permis de faire avancer l’enquête.

Les policiers du SPS avaient aussi distribué 700 dépliants montrant la photo et donnant des informations sur le disparu.

La Sûreté du Québec (SQ) a aussi été impliquée dans le dossier afin d’étendre le rayon d’action des recherches.

Marc-André Roy assure que la famille n’a rien à reprocher aux policiers depuis le début. « Nous n’avons rien à dire contre le travail d’enquête jusqu’à maintenant, autant du SPS que de la SQ », déclare-t-il.

« Le dossier est encore ouvert, mais c’est comme chercher une aiguille dans un champ de foin... »

Luc Roy a les yeux pers et les cheveux gris. Il mesure 1,70 mètre (cinq pieds et sept pouces) et pèse 81 kilos (180 livres). Le disparu portait un manteau bleu et une casquette blanche.

On peut contacter le SPS au 819 821-5555. Le public peut transmettre toute information pertinente de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.