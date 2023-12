Dépassement de coûts: un nouveau terrain pour l’école d’Ascot?

«La situation est malheureuse, confie-t-il à La Tribune. Je comprends qu’il y a des coûts qu’aucun palier de gouvernement ne veut faire porter à ses payeurs de taxes, mais nous, on a quand même un besoin qui est important pour nos élèves et ça rajoute un obstacle.»

Somme toute, M. Racette refuse de désigner un responsable pour la facture. «J’entends les deux parties. Je sais qu’il y a des discussions entre les deux paliers et nous aussi on est en discussions tant avec la Ville que le gouvernement pour essayer de trouver des solutions et des options B ou C. Est-ce qu’il y a d’autres terrains, d’autres endroits? C’est à ça qu’on réfléchit. Mais c’est sûr que si on fait ça, ça va nous coûter cher parce qu’il y a déjà beaucoup de coûts d’engagés, et en plus ça va remettre le compteur à zéro.»

Le cœur du litige

Le cœur du litige réside dans le fait que ces 900 000$ sont reliés à l’aménagement de la voie d’accès à l’école. Au total, l’école «D» représente un projet de 64 millions de dollars. «Nous, on a du financement pour bâtir une école, mais on ne peut pas prendre du financement pour bâtir une école et l’investir dans des services publics. C’est très restreint», explique M. Racette, précisant que le ministère de l’Éducation lui a indiqué que de tels services municipaux ne relevaient pas de ses compétences.

De son côté, Sherbrooke s’est montrée ferme durant la séance du conseil municipal de mardi, et a annoncé qu’elle n’assumerait pas la responsabilité de cette facture.

Sylvain Racette, directeur général du CSSRS (Maxime Picard/La Tribune)

L’emplacement actuellement désigné et qui a été cédé par la Ville, entre les rues R. Hallée et McDonald dans le secteur Ascot, représente déjà le troisième terrain sur lequel s’est arrêtée la Ville pour la construction de cette nouvelle école primaire, rappelle M. Racette. Or, une grande partie du dépassement de coûts est liée à la nature du terrain en question, explique-t-il.

«Le gros problème, c’est que le terrain qui nous a été cédé est un terrain de deuxième rang. Il n’est pas contigu à la rue. Donc il faut traverser un premier terrain, qui est un milieu humide, pour se rendre. Alors, de traverser les services là, tout est plus compliqué. Habituellement, quand on se fait donner un terrain, c’est au bord de la rue et c’est pour ça que le Ministère se dit que la Ville n’avait qu’à nous donner un terrain contigu à la rue. De l’autre côté, la Ville dit que c’est le terrain qu’elle a.»

La conseillère du district d’Ascot, Geneviève La Roche, confirme qu’il n’est pas impossible que le projet ait à se diriger vers un autre emplacement, mais que ce serait certainement à contrecœur. «Ce serait vraiment dommage, ce serait une perte autant financière que pour la qualité du milieu qu’on offrirait aux enfants. Je n’en connais pas beaucoup des terrains avec un parc boisé à l’arrière, sécuritaire et avec un tel potentiel éducatif.» D’autant plus que la Ville a déjà fait l’acquisition des terrains actuellement visés, qui ont particulièrement été ciblés pour desservir les populations d’Ascot et de Lennoxville en manque de classes.

«On est ouverts à regarder des solutions, poursuit-elle. Le but de la sortie de mardi, c’était d’envoyer un signal au Ministère qu’on n’a pas à payer pour ça. Et on va se confronter au même problème pour les nouvelles écoles à venir. Les terrains ne sont pas abondants.»

Geneviève La Roche, conseillère municipale et présidente de la Commission de l’aménagement du territoire. (La Tribune, Simon Rancourt/La Tribune, Simon Rancourt)

Des délais supplémentaires ?

Pour M. Racette, impossible d’assurer aux citoyens que cette école ouvrira bel et bien comme prévu en septembre 2025. «On va travailler fort pour éviter des délais. Est-ce qu’on va devoir repousser à septembre 2026? Je ne peux pas vraiment m’avancer, il y a trop d’incertitudes dans le dossier.»

«On n’est pas devant des portes closes, assure-t-il cependant. Je n’aurais pas peur de le dire si c’était le cas. On vit d’espoir et tout le monde reconnaît l’importance de construire cette école-là.»

Sherbrooke estime avoir fait sa part

La résolution adoptée par le comité exécutif le 29 novembre dernier, et qui a été exposée publiquement lors de la séance du conseil de mardi, précise que la Ville estime avoir rempli ses obligations dans cette affaire en cédant des terrains pour une valeur de plus 200 000$, en plus de se doter d’un parc «permettant aux résidents et résidentes ainsi qu’aux futurs écoliers, écolières et au personnel de la future école de bénéficier d’un milieu de vie de grande qualité».

On insiste aussi sur le fait que la Ville prévoit des investissements estimés à 4 millions en aménagements routiers afin de s’assurer que la population du quartier puisse circuler en toute sécurité et fluidité.

Cette situation survient alors que perdure l’attente dans le dossier d’un autre projet d’école à Sherbrooke, secondaire cette fois (Mitchell-Montcalm), où la Ville et Québec ne s’entendent pas non plus sur les responsabilités de chacun.

«Je ne vois pas de mauvaise foi là-dedans ni de gain politique, commente M. Racette. Je vois juste une situation qui va devoir se placer.» Celui-ci rappelle que l’adoption du projet de loi 40, qui est notamment venu modifier la Loi sur l’instruction publique en contraignant les villes à céder des terrains aux centres de services scolaires, ne remonte qu’à 2020. «Il va falloir que ça s’applique à quelques reprises pour que tout le monde comprenne exactement les limites de cette loi et ce qu’elle a comme obligations. Il va probablement y avoir deux, trois dossiers qui vont aller devant les tribunaux et après tout le monde va savoir exactement ce que la loi veut dire.»

La ministère de l’Éducation n’a pas été en mesure de répondre à La Tribune concernant cette affaire mercredi.