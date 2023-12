L’Armée du Salut ne pourra pas avoir pignon sur la rue King Est

La modification qui aurait pu permettre à l’Armée du Salut de se relocaliser au coin de la rue King Est et de la 10e Avenue a été refusée par une courte majorité d’élus ce mardi à l’hôtel de ville. Comme c’est souvent le cas à Sherbrooke, la division s’est clairement campée entre élus indépendants et les membres de Sherbrooke Citoyen.

Les conseillères Hélène Dauphinais et Laure Letarte-Lavoie, aux districts voisins à Fleurimont, ont chacune fait valoir des points de vue opposés sur la question.

Hélène Dauphinais, élue du district du Pin-Solitaire. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

«Il y a des zones ailleurs qui permettent de faire ces usages-là. […] On a déjà beaucoup de services humanitaires dans l’Est», a d’abord présenté Mme Dauphinais, qui plaidait pour le respect du zonage établi. Les usages en question concernaient les services d’entraide offerts par l’organisme, mais aussi un usage religieux, car l’établissement abrite une chapelle. Ce dernier point a d’ailleurs été nommé comme une source de malaise par quelques élus.

Mme Letarte-Lavoie s’est montrée «sidérée» de la position prise par les indépendants, sachant les services variés offerts par l’Armée du Salut, qui est plus qu’une simple soupe populaire et répond à un besoin criant sur le terrain, selon elle. «On est devant une crise du coût de la vie […] On va regarder ça les bras croisés pis on n’a pas l’intention d’aider notre monde? Je trouve ça navrant, je trouve ça révoltant», a-t-elle exprimé mardi soir.

Laure Letarte-Lavoie, élue du district de l'Hôtel-Dieu. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Une autre division profonde s’est révélée sur le regard porté sur la clientèle de l’organisme. Mme Dauphinais a souligné que l’emplacement en question est «au cœur » du secteur envisagé pour le programme particulier d’urbanisme de la rue King Est. «On veut faire une rue commerçante d’ambiance. […] Pour moi le mariage ne se fait pas bien», a-t-elle commenté.

La recommandation en provenance du comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement était divisée, mais pointait pour un refus.

La conseillère Dauphinais a par ailleurs indiqué rapporter des plaintes de «cohabitation» en provenance du terrain. «Le lien est peut-être plus suggéré qu’avéré, mais on a vu qu’avec l’arrivée [du centre de jour] Ma Cabane, on a créé un paquet de problèmes dans le bas de l’arrondissement parce que ça attire beaucoup d’itinérants», a-t-elle affirmé en séance.

La conseillère Geneviève La Roche a de son côté soutenu que la clientèle de l’Armée du Salut était «essentiellement» des familles, notamment immigrantes, ou bien des aînés. Beaucoup viennent effectivement de Fleurimont… et d’Ascot. Elle était d’ailleurs ouverte à accueillir l’Armée du Salut dans son district, mais il n’avait pas de local adéquat disponible, a-t-elle partagé. De plus en plus de gens qui travaillent se retrouvent aussi en situation précaire, a fait valoir l’élu Raïs Kibonge.

«J’ai entendu beaucoup de préjugés derrière les propos de certains élus», a aussi laissé tomber la conseillère Fernanda Luz en fin de soirée, après l’issue du vote. «Je le vois comme une perte pour toutes les familles [...] qui sont soutenues», a réagi M. Kibonge. «Faut pas penser que l’Armée du Salut crée la pauvreté, elle vient aider les gens», a-t-il aussi commenté.

L'édifice de l'Armée du Salut lors des travaux cet été sur la rue Wellington sud (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Rappelons que l’organisation chrétienne cherche à se relocaliser en raison de l’acquisition de son immeuble de la rue Wellington Sud par le Groupe Custeau. Des représentants de l’Armée du Salut s’étaient d’ailleurs déplacés devant le conseil à l’automne pour appeler la Ville à accepter le changement de zonage. Le dossier n’était toutefois pas encore officiellement déposé à ce moment.

Ce mardi, l’un d’eux était de retour à la période de questions pour livrer le même message. L’Armée du Salut est avant tout un «lieu communautaire» et offre «des services essentiels à Sherbrooke», a tenté de faire valoir Ricaurte Velasquez. La moitié de sa clientèle provient déjà de Fleurimont, selon l’organisme.