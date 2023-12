L’Armée du Salut a «moins d’un an» pour trouver un plan B

Si le conseil avait accepté la requête de l’organisme, l’Armée du Salut serait déménagée au coin de la rue King Est et de la 10e Avenue.

«Évidemment, la donne a changé», déclare la directrice des relations publiques et du développement pour la division du Québec chez l’Armée du Salut, Brigitte St-Germain, au lendemain du vote.

«Nous, avant de choisir cet endroit-là, on avait déjà fait des démarches. On était allé voir d’autres immeubles. On a choisi celui-là parce que l’emplacement était bon, la grosseur du bâtiment était bonne. Il n’y avait pas beaucoup de rénovations ou de changements à faire à la bâtisse pour qu’elle soit fonctionnelle pour tous nos programmes. Maintenant, si on n’a plus celui-là, on va devoir retourner à la table à dessin pour encore essayer de trouver un autre immeuble.»

«Notre crainte, c’est qu’on doit quitter dans moins d’un an le bâtiment où on est actuellement et, si on n’a pas trouvé, est-ce qu’on va être pris à suspendre nos services jusqu’à ce qu’on ait trouvé un bâtiment qui convient.» — Brigitte St-Germain

Autres options?

L’Armée du Salut prévoit relancer les recherches dès que possible pour trouver une autre option abordable. Considérant le court laps de temps, l’organisme espère que la Ville pourra «donner un coup de main pour les recherches».

Il a fallu environ un an avant de trouver le bâtiment initialement visé, selon Mme St-Germain.

«Ce n’est pas facile de se relocaliser. Souvent, quand on prend un nouvel immeuble, il y a des rénovations à faire, des inspections à faire. [...] Ce sont des processus qui sont longs.»

Mélisa Tardif, une représentante de l'Armée du Salut, était allée au conseil municipal de Sherbrooke en septembre pour discuter du dossier. (Maxime Picard/La Tribune)

Déception chez l’organisme

Les membres de l’Armée du Salut sont «très déçus» de la décision, mais pas «pas surpris», estime Brigitte St-Germain. «On voyait [dans les derniers mois] que la tendance n’allait pas de notre côté.»

«Il y avait des gens ou des commerçants qui ont exprimé une inquiétude d’avoir un autre organisme à fonction humanitaire sur la rue King. C’était pour apporter une clientèle qui n’était pas désirée dans le secteur. Moi je vois ça bien humblement comme un “Oui, on veut aider, mais pas dans notre cour”», juge Mme St-Germain.

Ce préjugé sur la clientèle de l’Armée du Salut qui est blessant à ses yeux. «On trouve ça difficile parce que l’Armée du Salut, ça fait 40 ans qu’on est à Sherbrooke. On donne des services importants.»

«Notre clientèle est en grande majorité constituée d’immigrants, de personnes âgées, de familles à faible revenu qui viennent acheter des choses à prix d’occasion et qui profitent de la banque alimentaire.» — Brigitte St-Germain

Concernant la présence d’une chapelle dans leurs locaux, sujet qui a aussi été soulevé mardi en tant qu’argument pour refuser le changement de zonage, Mme St-Germain affirme qu’il s’agit d’un élément mineur dans l’organisation.

«Oui, on a une chapelle. Une chapelle qui est petite, qui est incluse à l’intérieur même de tous les autres locaux. C’est une bâtisse pour tous les services, incluant la chapelle. [...] Ce n’est pas la chapelle qui a le plus d’importance.»

Questionnée à savoir si la chapelle pourrait être retirée du plan prévu sur la King Ouest pour faciliter une approbation du conseil, Brigitte St-Germain ne croit pas que c’est une réelle option. «On n’a pas les moyens d’avoir un édifice pour la chapelle et un autre édifice pour le restant des autres services communautaires qu’on offre.»