Futurs parcs à Sherbrooke: le conseil rejette la liste de l’exécutif

Quel parc doit-on réaliser en priorité à Sherbrooke? C'est la question à laquelle devront répondre les élus prochainement. On perçoit ici un terrain de soccer du parc Quintal, à Fleurimont. (La Tribune, Jessica Garneau/La Tribune, Jessica Garneau)

Tous les conseillers indépendants ont refusé d’appuyer la priorisation présentée lors de la séance plénière, plusieurs critiquant le travail du comité exécutif au cours des derniers mois. «C’est un dossier qui a été travaillé derrière des portes closes», a déploré la conseillère Annie Godbout, qui a rapporté qu’on lui a refusé l’accès à une réunion sur le sujet.

Son collègue Paul Gingues a pourtant fait valoir que ce genre de sujet mérite d’être discuté avec l’ensemble du conseil. «Ce n’est pas au CE [comité exécutif] à faire ça», a-t-il lancé en affirmant que les conseillers sont les mieux placés pour connaître leurs communautés et leurs besoins.

L’élue Laure Letarte-Lavoie, qui préside le comité exécutif, a assuré que le travail à huis clos portait essentiellement sur les critères devant servir à prioriser les parcs et ne visait à favoriser certains en particulier, reconnaissant un dossier «sensible».

«On tire à peu près tous sur notre couverte», a en effet imagé Annie Godbout pour illustrer le contexte, une tendance effectivement reconnue par d’autres élus, indépendants comme membres de Sherbrooke Citoyen. Le maire suppléant Raïs Kibonge a justement plaidé que le traitement en comité exécutif visait à arriver au processus le «plus objectif possible» et à «dépolitiser» le dossier, ce qui a finalement échoué, a-t-il reconnu.

Le conseiller et maire suppléant Raïs Kibonge. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

M. Kibonge, Mme Letarte-Lavoie et d’autres membres de Sherbrooke Citoyen ont sans succès mis en garde leurs collègues contre les délais impliquant un refus de leur part. Mme Godbout a alors répliqué que le dossier a pourtant stagné au comité exécutif plusieurs mois, la première rencontre remontant à avril dernier. Commentant le fait que le sujet est revenu trois fois en exécutif, Mme Letarte-Lavoie a assuré que ce cheminement n’était « pas anormal ».

Les critères et le palmarès

Les critères retenus prenaient en compte la densité résidentielle actuelle et celle à venir dans un secteur, son indice de défavorisation et la proximité d’une école.

Les deux projets qui arrivaient en tête de liste étaient le parc Leonard-Cohen, prévu près de l’école Plein Soleil au plateau McCrea, et le parc des Géologues, près du secteur du Carré Belvédère dans le district d’Ascot. Une place publique adjacente au parc et des commerces de proximité sont par ailleurs dans les plans du côté du plateau McCrea.

Comme la capacité des équipes de la Ville en aménagement de parcs s’établit à deux par année, selon les informations présentées mardi, ces projets pourraient être lancés en 2024, pour une livraison possible en 2025. Le processus doit notamment inclure des consultations et la réalisation de plans d’aménagement.

Voici la liste complète, qui, rappelons-le, n’a pas été adoptée par le conseil.

Avec le refus essuyé ce mardi, la suite du cheminement est moins claire et la présidente du conseil Danielle Berthold a indiqué que le dossier reviendra après les Fêtes. Elle a aussi tenté d’appeler ses collègues à voir les choses un peu différemment. «On dirait que c’est le seul héritage qu’on donne [en tant qu’élu]», a-t-elle déploré, soulignant que le rôle implique pourtant bien d’autres aspects importants.

Classement à revoir?

Parmi les questions soulevées sur les critères, des élus ont remis en question celui de proximité des écoles. En fait, avoir une école dans les environs nuit à un projet puisqu’on considère qu’une école offre aussi un parc, la Ville souhaitant favoriser le partage d’infrastructures et éviter les «dédoublements», a expliqué le directeur général adjoint Gaétan Drouin.

On a aussi voulu mettre l’accent sur les projets attendus depuis longtemps, notamment ceux identifiés dès 2012 lors d’un précédent exercice de priorisation. Un parc «attendu depuis 15 ans», selon la conseillère Joanie Bellerose, se retrouve par exemple moins haut dans liste qu’un autre dans une rue qui n’existe pas encore, a-t-elle mis en lumière.

«On a créé des attentes», a aussi commenté Hélène Dauphinais en parlant des parcs identifiés en 2012 et non réalisés. Selon les documents municipaux, sept nouveaux parcs ont été aménagés en une dizaine d’années à Sherbrooke, le dernier en date étant le parc Valmore-Olivier à Fleurimont, en 2019. La période actuelle représente donc un certain passage à vide en termes de nouveaux parcs.

Des élus de l’arrondissement de l’arrondissement de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville ont par ailleurs appelé à distinguer les parcs de quartier et ceux de voisinage dans la priorisation des projets. Annie Godbout en a profité pour rappeler que l’arrondissement met de l’argent côté depuis des années en espérant réaliser un projet de skatepark et de pumptrack au même endroit, cagnotte qui atteint maintenant 500 000$, a-t-elle informé.

Des discussions tenues au conseil il y a plus d’un an sur les sommes à réserver pour l’aménagement des parcs dans les prochaines années à Sherbrooke laissaient déjà présager des divisions de ce genre. La mairesse Évelyne Beaudin appelait alors à établir des critères de priorisation «parce que tout le monde va vouloir que ce soit dans son district», disait-elle en novembre 2022.