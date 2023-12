Bras de fer entre Québec et la Ville sur l’école d’Ascot

La future école primaire pourrait se retrouver près des rues McDonald et R. Hallée, en bordure du boisé Ascot-Lennox. (La Tribune, Claude Roussel/La Tribune, Claude Roussel)

La Ville de Sherbrooke a sorti publiquement ce mardi en établissant clairement sa position par une résolution unanime. Elle n’a pas à allonger cette somme pour réaliser une voie d’accès vers l’école, selon les élus municipaux.

«Pour 69 mètres, on nous demande de donner presque un million», a lancé le maire suppléant Raïs Kibonge en parlant de cette allée de circulation qui s’avère finalement plus longue que prévu, d’où le surplus. Il a rappelé que les Villes sont déjà irritées de devoir fournir les terrains où se construisent les écoles, ce qui a d’ailleurs été fait dans ce cas, notamment par acquisition.

Le conseiller et maire suppléant Raïs Kibonge. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

«On remplit nos responsabilités», a en effet affirmé la conseillère du secteur, Geneviève La Roche, qui rappelle que la Ville réalise aussi des trottoirs dans le secteur et urbanise des tronçons de rue en lien avec ce projet, des interventions municipales estimées à 4 M$.

Selon la Ville, c’est le ministère de l’Éducation qui refuse les plans – par ailleurs avancés à 30% - afin de réclamer le surcoût de 900 000$ à la Ville par le biais du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke.

Cette école «en pleine nature» est pourtant attendue depuis longtemps par le milieu, dont les enfants doivent présentement être déplacés à l’école Notre-Dame-du-Rosaire, a soulevé Mme La Roche.

L'élue d'Ascot, Geneviève La Roche. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Reconnaissant que le projet «est maintenant à risque», le maire suppléant juge tout de même que Sherbrooke doit «savoir tracer la ligne», particulièrement en sachant que l’éducation reste une compétence provinciale.

Ce bras de fer survient alors que rien n’est réglé concernant un autre projet d’école à Sherbrooke, secondaire cette fois (Mitchell-Montcalm), où la Ville et Québec ne s’entendent pas non plus sur les responsabilités de chacun.

«Ce que je trouve difficile, c’est que c’est les enfants qui écopent», a déploré M. Kibonge.

Invité plus tôt à commenter la situation, ce lundi, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a refusé en indiquant vouloir d’abord prendre connaissance de la position qu’exprimerait la Ville.