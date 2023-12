Pannes majeures de courant: la Ville applique son plan d’urgence

Les pannes, qui ont débuté dimanche à 23h30, ont atteint un sommet à 30 000 clients dans le noir à 2h lundi. Vers 13h30 en après-midi, ce nombre était d’environ 4500 foyers touchés.

Les pannes ont été causées par les conditions météorologiques, affirme la Ville de Sherbrooke. Les branches chargées de neige humide et lourde entrent en contact avec les fils électriques, ce qui cause des courts-circuits. Aucun bris majeur n’est répertorié pour le moment, ajoute-t-on.

Les équipes patrouillent dans les secteurs où les pannes sont déclarées pour dégager les branches et réalimenter le circuit dans des conditions difficiles.

Par ailleurs, la Ville met à la disposition des personnes touchées par les pannes un local de repos où ils peuvent accéder, entre 15h et 22h, à certaines facilités au centre Julien-Ducharme, au 1671 du chemin Duplessis.

Aucune heure pour le rétablissement du service n’est précisée. On continue d’observer l’évolution de la situation et on réajustera ses services au besoin.

Raïs Kibonge (Archives La Tribune)

« La situation exige la plus grande collaboration de l’ensemble de la population et j’en appelle à la solidarité des Sherbrookois et des Sherbrookoises », a réagi Rais Kibonge, maire suppléant de la Ville de Sherbrooke.

« Nos équipes travaillent activement pour rétablir l’ensemble des pannes dans les meilleurs délais et pour dégager nos voies de circulation. La meilleure façon de les aider et de les remercier est d’éviter de se mettre en danger, de faire preuve de respect à l’égard des consignes émises par nos services et de patience à l’égard des opérations en cours. »

Les pannes sont répertoriées sur la carte interactive des pannes électriques du réseau à l’adresse sherbrooke.ca/pannes. Les citoyens touchés par des pannes non répertoriées sont invités à les signaler au 819 821-5728. Plusieurs téléphonistes répondent aux appels, faites preuve de patience, les lignes se libèrent rapidement, ajoute la Ville.

On demande aux gens de faire preuve de prudence en respectant une distance de trois mètres à proximité de lignes électriques.

Déneigement

Par ailleurs, les opérations de déneigement ont été lancées à 18h30 dimanche soir. Les équipes des travaux publics se sont d’abord concentrées sur les artères et rues collectrices et ont commencé les opérations sur les rues locales vers 9 h lundi matin.

Les citoyens sont invités à respecter les interdictions de stationnement et à sortir leurs bacs de matières résiduelles le matin même de la collecte et à les récupérer dès que possible pour accélérer les opérations.

Les équipes d’arboriculture sont à pied d’œuvre sur le terrain priorisant les interventions qui touchent les artères et les rues.

Pour signaler des bris aux arbres qui compromettent la sécurité de la population, on peut composer le 819 821-5858.