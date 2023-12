Les aînés doivent connaitre leurs droits de locataires, estime Labrie

Les droits des locataires lors de renouvellement de bail, de reprise de possession ou de rénoviction seront abordés lors de l’événement.

Un segment de la séance portera aussi sur les droits des personnes résidant dans une résidence pour aînés, une catégorie différente aux locataires traditionnels.

« La crise du logement frappe partout au Québec, et la Ville de Sherbrooke n’est pas épargnée, rappelle Christine Labrie dans un communiqué. On constate trop souvent que les gens ne sont pas au courant de leurs droits, alors ils se retrouvent à subir une éviction ou une hausse abusive qui aurait pu être contestée. Ça concerne tout le monde, mais on a décidé d’organiser une séance d’information plus spécifiquement pour les personnes aînées, parce que la crise du logement les précarise énormément, au point où ça peut avoir un impact sur leur santé. »

La rencontre gratuite se déroule de 10 h à 11 h 30 au sous-sol de l’établissement. Il sera possible aux personnes à mobilité réduite d’accéder à l’établissement.