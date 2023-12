Bientôt un nouveau toit pour 17 personnes vivant avec une déficience intellectuelle

Les sourires étaient nombreux sous la lourde neige de lundi lors de l’annonce officielle du projet. La construction a cependant déjà débuté, les fondations du bâtiment étant bien visibles.

La Maison Marc-Antoine, un OBNL d’habitation qui proposera des logements abordables supervisés à une clientèle qui vit avec une déficience intellectuelle, est nommée en l’honneur de Marc-Antoine Morin, fils de l’entrepreneur du projet, Luc Morin de chez Construction Morin.

La maison comptera onze logements, qui pourront accueillir 17 personnes. Les services qui y seront offerts seront assurés par les gens de Monchénou, une initiative du Groupe Probex.

« Lors de la naissance de mon deuxième fils, Marc-Antoine, l’accouchement a été très difficile. Un arrêt cardio-respiratoire a causé un manque d’oxygène au cerveau. À partir de ce moment, nous savions que nos vies allaient changer. [...] Les médecins nous ont fait part des conséquences à venir : en plus de la déficience intellectuelle [...] ils nous ont dit que notre enfant ferait sûrement de l’épilepsie et qu’il pourrait aussi développer de la bipolarité, de l’anxiété, de la catatonie et tout le reste. Malheureusement, tous ces risques se sont concrétisés », explique M. Morin, visiblement émotif.

Mentionnant que la condition de son fils avait mené à des « périodes difficiles » pour la mère de Marc-Antoine et lui, alors qu’il a été lui-même hospitalisé pendant deux mois. Après avoir vu son fils obtenir une place dans une résidence Monchénou du Groupe Probex, il a pu être témoin des bienfaits d’une telle approche pour les gens vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille.

« C’est pour cette raison qu’est né le projet rassembleur de l’OBNL Maison Marc-Antoine. Tout le monde sait bien que les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ne demandent pas grand-chose. Jamais on ne les entend se plaindre et, souvent, en raison de cette souffrance silencieuse, elles sont victimes de notre indifférence », se désole-t-il.

Luc Morin et son fils Marc-Antoine. (Maxime Picard/La Tribune)

Plusieurs partenaires

La présidente de l’OBNL Maison Marc-Antoine, Jessie Kendall, se réjouit de voir la collaboration qui entoure le projet. Celui-ci a nécessité des investissements de 3,7 M$, rendus possibles par de nombreuses subventions et dons. Construction Morin réalise aussi les travaux « sans frais », alors que plusieurs sous-traitants font du travail bénévole ou à prix réduit.

« Nous avons eu l’immense bonheur d’avoir reçu une subvention de 1,4 M$ du Fonds immobilier de solidarité FTQ, grâce à une entente avec le gouvernement du Québec. Nous avons reçu des dons majeurs des fondations Mirella et Lino Saputo et Maurice-Tanguay. La Ville de Sherbrooke nous a aussi offert une précieuse subvention de 255 000 $ », explique-t-elle.

« Nous travaillons depuis trois ans, continue-t-elle, pour la réalisation de ce milieu de vie. J’ai réalisé le besoin criant pour des logements abordables supervisés pour les gens vivant avec une déficience intellectuelle. Plus de 1000 personnes sont en attente d’un tel milieu de vie.»

La présidente de Maison Marc-Antoine cachait bien mal sa fébrilité, elle qui avoue avoir connu des refus de financement au début du projet, qui ont retardé son implantation. Elle ajoute d’ailleurs qu’il manquerait 1 M$ pour que la maison ouvre ses portes sans hypothèque et demande de ce fait aux citoyens de donner pour la cause.

Mme Kendall note par ailleurs que son OBNL vise la création d’autres maisons similaires. Elle indique que des projets seront étudiés dès l’ouverture de la Maison Marc-Antoine.

La Maison Marc-Antoine sera réalisée d'ici l'automne 2024. (Maxime Picard/La Tribune)

Dur labeur

La conseillère municipale du district de Saint-Élie, dans lequel se trouve la Maison Marc-Antoine, Christelle Lefèvre, admet qu’il a fallu « travailler fort » pour voir aboutir ce projet.

« Mais, c’est important. J’ai travaillé une dizaine d’années avec une clientèle semblable dans le passé et je sais à quel point ce peut être difficile pour les familles de trouver les services dont ils ont besoin, et pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, de s’épanouir dans la vie. Ce sera rendu possible avec ce lieu de vie et l’encadrement qui y sera offert », souligne-t-elle.

Il s’agit du premier projet financé grâce au nouveau programme d’aide à la construction de logements dont s’est dotée la Ville il y a quelques semaines.

« Avant ça, on pouvait financer des logements sociaux uniquement via les programmes du gouvernement. [...] Avec ce nouveau programme, on pourra subventionner des projets comme ça plus rapidement et de façon plus agile », observe la conseillère et présidente de la Commission de l’aménagement du territoire, Geneviève La Roche.

Aussi présent sur place, le député de Richmond, André Bachand, a mis l’accent sur les besoins en logements au Québec, notamment pour les clientèles moins « traditionnelles ». Il a salué la « vague d’entraide » dans ce projet.