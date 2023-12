Cafouillage concernant la fermeture des écoles à Sherbrooke

À 5h57, lundi matin, le CSSRS a transmis une communication aux médias faisant état que tous les établissements étaient ouverts et que le transport scolaire était disponible. Une heure plus tard, un second courriel a été envoyé aux médias afin d’annoncer la fermeture des écoles.

Ce changement de position a causé des ennuis à certains parents, selon des témoignages sur les réseaux sociaux.

« On s’est nous aussi rendus au coin pour l’autobus pour se faire dire par un voisin que le CSSRS avait changé de décision. Bravo! On prend la peine de vérifier à 6h10 et 30 min plus tard, ça change... », peut-on lire dans les commentaires sous la publication du CSSRS.

Un réseau électrique imprévisible, selon le CSSRS

Le secrétaire général et directeur du Service des communications du CSSRS, Donald Landry, explique que ce n’est pas la neige qui a mené à la fermeture des écoles, mais bien l’imprévisibilité du réseau électrique.

« Au niveau de notre protocole, l’analyse qu’on faisait du réseau routier nous permettait de rester ouvert. On considérait que les autobus pouvaient circuler. Le protocole a été suivi. On a annoncé qu’on restait ouvert malgré la veille. Ce qui a compliqué les choses, c’est qu’à 6h30, on a constaté sur la carte d’Hydro-Sherbrooke, qu’il y avait des milliers d’abonnés et plusieurs écoles qui perdaient le courant. On avait une fraction de seconde pour prendre une décision avant que les autobus aient vraiment commencé leur circuit. »

« On aurait pris initialement la décision de fermer si on avait eu le même portrait parce qu’il y avait plus de pannes à 6h36 qu’à 5h36 », ajoute-t-il.

Il explique que si les pannes électriques étaient survenues trente ou quarante-cinq minutes plus tard, les écoles seraient restées ouvertes. « On les aurait gérées à la pièce. »

INFO ALERTE | Suspension des cours dans toutes les écoles et centres Aujourd’hui, 4 décembre 2023, en raison des... Publiée par Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke sur Lundi 4 décembre 2023

M. Landry est conscient que plusieurs personnes n’ont pas regardé une seconde fois les informations du CSSRS à la suite de la première annonce indiquant l’ouverture des écoles. « Probablement qu’il y a [des personnes] qui n’ont pas entendu qu’on avait finalement décidé de fermer et qui se sont présentés à l’endroit prévu. »

« C’est sûr qu’on est désolé, soutient-il. En même temps, c’est un cas de force majeure. La plupart des parents, on peut comprendre qu’ils soient un petit peu fâchés de la situation et du fait qu’on a pris une décision et moins d’une heure après, on a fait l’inverse. Mais, la majorité de ces parents, assurément qu’ils préfèrent qu’on change d’idée avant que l’enfant ait quitté qu’on les rappelle une heure ou deux après pour leur dire qu’ils doivent aller chercher leur enfant à l’école. »

La fermeture des écoles est annoncée par le biais du site web du CSSRS, des réseaux sociaux et des médias, note M. Landry.

L’envoi de courriels aux parents en cas de fermeture des écoles « sera à réévaluer ». « Il y a eu une époque où il y a déjà eu des courriels et les gens se plaignaient qu’ils recevaient trop de courriels de nous », explique-t-il.