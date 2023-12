L’innovation en avant-plan à la 29e édition de l’Expo MégaGÉNIALE

Pour ces finissants de génie du bâtiment, biotechnologique, chimique, civil, électrique, informatique, mécanique et robotique, c’est 28 mois de travail et plus de 500 heures de travail qui tirent à leur fin.

Au cours de l’exposition, qui est considérée comme la plus grande foire du génie universitaire au pays, on pouvait y voir entre autres un respirateur artificiel intelligent, un vélo-cargo solaire pour la livraison, une imprimante 3D grand public et même un sous-marin de compétition.

Des vidéos de plusieurs projets clés ont d’ailleurs été produites et publiées sur la page Facebook de l’événement depuis deux semaines dans le cadre du concours «Notre conception MégaGÉNIALE!».

Développer Lecture automatique 1 de 7 Équipe conception 65 Jardin Pro (Maxime Picard/La Tribune)

De l’électricité et de nourriture produites même en ville

Pour l’équipe AGRUM, comportant des finissants en génie électrique, l’objectif de leur projet était de promouvoir l’agrivoltaïsme et l’autosuffisance énergétique en milieu urbain.

«L’agrivoltaïsme, c’est le concept de produire de l’électricité avec des panneaux solaires et de la nourriture sur une même surface. Il y a certains plants qui poussent mieux en recevant peu de soleil, en ayant un ombrage partiel. Pour certains plants, ça réduit la consommation en eau, explique Jordan Chabot de l’équipe AGRUM. C’est un concept qui existe déjà en Europe, mais nous ce qu’on voulait faire c’est un prototype en milieu urbain.»

«Dans une grande ville comme Montréal où est-ce que tout le monde mange, tout le monde consomme de l’électricité, souvent ces deux ressources-là sont produites à l’extérieur des grands centres urbains à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Nous, on veut prouver qu’on peut produire ces deux ressources-là en partie en faisant de l’agrivoltaïsme urbain.» — Jordan Chabot

Yorick Milot, Pierre-Frédéric Giroux, Louis-Charles Marchand et Jordan Chabot de l'équipe AGRUM. (Maxime Picard/La Tribune)

«Le système qu’on voit là avec quatre panneaux solaires a été installé durant toute la saison d’été à Longueuil sur le campus de l’Université de Sherbrooke, poursuit-il. Au troisième étage, il y a une terrasse verte où les étudiants peuvent aller manger où juste prendre l’air un peu. On a eu un jardin qui a poussé en bas. De la nourriture qui a poussé durant tout l’été. L’énergie qui a été produite par les quatre panneaux solaires était emmagasinée dans un banc de batterie.»

«Le banc de batterie servait à alimenter entre autres les quatre moteurs qui permettent aux panneaux solaires de suivre le soleil pour optimiser la production, mais aussi les différents capteurs qu’on avait. On avait un système d’irrigation qui permet d’arroser les plantes et aussi des capteurs d’humidité et de température dans le but d’optimiser l’environnement de croissance des plantes.»

«Les panneaux solaires, ce qu’il produisait, c’était plus que le système consommait. Pour ça, on avait un onduleur qui permettait si on le voulait de rejeter l’énergie supplémentaire dans l’immeuble pour réduire potentiellement la facture électrique», souligne le finissant.

Un robot terrestre combiné à un drone

Chez l’équipe SARUS, des étudiants en génie informatique ont conçu une unité robotisée marsupiale autonome capable d’explorer une zone difficilement accessible, de la cartographier en 3D et aussi de reconnaitre des personnes en détresse dans le secteur.

Pour faciliter le déplacement du véhicule terrestre, un drone a été installé sur le dos de l’unité robotisé. «Le but, c’est de combiner les deux pour pallier aux lacunes de l’autre, précise Étienne Larivière, un des étudiants. Le drone n’a pas une grande capacité de batterie. Donc, on va pallier ça avec le robot terrestre qui lui a une grande capacité. Le drone, lui, peut aller partout où le robot terrestre ne peut pas.»

«Avec cette unité-là, on va faire de la search and rescue en forêt. On va aller chercher des gens qui peuvent être perdus ou blessés.»

William Longpré, Juan manuel Gallego, Coralie Grégoire, Assim Bousselsal, Benjamin Pauqet et Étienne Larivière de l'équipe SARUS. (Maxime Picard/La Tribune)

«Le robot, il cartographie. Il garde ça en mémoire, rappelle Étienne Larivière. Ça lui permet de savoir où il est allé et où il doit aller de manière efficace.»

«On a une intelligence artificielle sur le robot dans l’ordinateur de bord qui détecte les humains. Quand elle détecte un humain, elle va envoyer un screenshot à l’opérateur sur l’interface graphique qui va pouvoir dire si oui ou non c’est une bonne détection.»

Le ministère de la Défense nationale pourra utiliser le projet de SARUS lors de leurs prochaines opérations de sauvetage.

Un nouveau type d’éolienne

Également présents à l’exposition, l’équipe BOREAS a conçu une éolienne à axe vertical qui est en mesure de stocker de l’énergie à faible coût. Le design de l’éolienne permet notamment de réduire le bruit et de produire de l’électricité, peu importe la direction du vent.

«Ce qui nous différencie des éoliennes sur le marché, c’est que nous on a un stator qui nous aide à avoir une meilleure efficacité puisque ça augmente la zone efficace d’entrée du vent. Le stator a pour but de réorienter le vent.» — Philippe Viau

Le projet de l'équipe BOREAS a été conçu par des finissants en génie mécanique et informatique. (Maxime Picard/La Tribune)

«On a des capteurs sur l’éolienne qui nous permettent de la surveiller en temps réel. [...] Pour nous, ça l’a pour but de calculer son efficacité puisqu’on l’a testé en champ en conditions réelles. On a pu catégoriser sa performance. On tourne aux alentours de 25 à 30% comparativement aux éoliennes conventionnelles qu’on voit dans les champs qui sont plus autour de 40%.»

«On est autonome aussi, on a une batterie à l’intérieur. Ça nous permet de l’utiliser en région éloignée tout en étant déconnectée du réseau d’Hydro-Québec. On a une capacité de 5 kWh», conclut l’étudiant.