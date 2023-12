Surmonter les obstacles : la leçon de Farah Alibay

« J’ai craqué », avoue-t-elle en parlant de ses premières années de travail au sein du laboratoire de la NASA en Californie, où elle a réalisé les défis que peuvent vivre les minorités dans un domaine particulièrement compétitif et majoritairement masculin.

« J’ai vécu beaucoup de micro-agressions », relève-t-elle. Rien de particulièrement choquant pris séparément. Sauf qu’à la longue, qu’un homme parle par-dessus les autres lors d’une réunion, qu’on remette en question ses connaissances techniques ou que quelqu’un d’autre soit appelé à présenter le fruit de son travail, ces cas anecdotiques ont fini par l’enfermer dans une certaine solitude, a-t-elle témoigné.

Loin de se placer en victime, Farah Alibay pointe plutôt à celles qui marcheront dans ses pas comment surmonter ces obstacles. « J’ai commencé à en parler », lance-t-elle en toute simplicité, et c’est là que se manifestent des alliés. « J’ai eu la chance d’avoir des mentors, des gens m’ont aidée à me relever », se remémore l’ingénieure, qui indique aujourd’hui chercher à redonner en jouant elle aussi ce rôle.

Appelée plus tard à préciser comment les institutions comme les universités peuvent faire preuve de plus d’inclusion, Farah Alibay évoque d’emblée l’importance d’un réseau, d’une communauté définie par des affinités, dans son cas des femmes dans le domaine du génie.

Frapper un mur

Retour en arrière à sa première année d’étude à la prestigieuse Université de Cambridge, où elle a là aussi rencontré tout un défi dans son parcours. Habituée auparavant à réussir aisément à l’école, elle est maintenant confrontée à de sérieux échecs scolaires dès le début de l’année.

« J’ai failli quitter », se rappelle-t-elle en parlant de cette période de remise en question. « Peut-être que j’ai visé trop haut? », se demande-t-elle dans cet environnement plutôt élitiste, et encore là où elle peine à se reconnaître. « Je pouvais compter sur les doigts de la main les femmes racisées » dans la cohorte, mentionne-t-elle.

En racontant comment elle s’en est finalement sortie, avec des résultats par ailleurs honorables, Farah Alibay donne une autre leçon à son (assez) jeune auditoire. « J’ai demandé de l’aide », résume-t-elle, avouant qu’il faut une bonne dose d’humilité pour le faire.

La salle Maurice-O'Bready était pratiquement pleine pour la conférence de Farah Alibay. (Jean Roy/La Tribune)

Du rêve à la réalité

Inspirée par le classique cinématographique Apollo 13 et par des pionnières comme Julie Payette qui lui ont « donné la permission de rêver », l’ingénieure entrevoit en 2012 ce qui va la guider vers son prochain grand objectif. Encore stagiaire à la NASA, elle assiste à toute l’effervescence entourant la mission du robot Curiosity, le prédécesseur de Perseverance. « Non seulement je veux travailler ici, mais j’aimerais travailler sur le prochain grand robot », se dit-elle alors.

Elle va effectivement rejoindre la mission en 2019, et environ deux ans plus tard, en février 2021, l’atterrissage de « son » robot marque en quelque sorte l’accomplissement de ce rêve. Les images parvenues de Mars à ce moment-là vont d’ailleurs la toucher particulièrement. On y voit un paysage martien avec les traces des roues du robot sur le sol rouge. « Les traces commencent de nulle part… parce qu’on est venu du ciel! […] On s’attache vraiment à ses robots », lance-t-elle, émotive.

Elle se trouvait pour cette mission dans l’équipe de conduite du rover, et travaillait plus précisément avec le système de navigation. Farah Alibay rappelle par ailleurs fréquemment l’importance du travail d’équipe, qui semble un des vecteurs principaux de sa motivation au travail. Elle trouve avec satisfaction au Jet Propulsion Laboraty de la NASA « un environnement où tout le monde a une mission commune ».

« Personne n’aurait pu faire ça seul, lance-t-elle devant une photo de la vaste équipe derrière cette mission, et c’est un peu la définition même de l’ingénierie… et peut-être aussi de l’humanité. » — Farah Alibay

L'hélicoptère ultraléger Ingenuity était le « compagnon » du rover Perseverance lors de sa mission en 2021. (AFP)

Et pourquoi explorer Mars, alors que les défis sont indéniablement grands sur Terre et les ressources limitées? Au-delà de la tendance bien humaine à toujours innover, repousser les limites et constamment chercher à apprendre, l’étude la planète rouge pourrait aussi nous apporter des réponses bien précieuses, selon Farah Alibay. « Ça pourrait nous aider à comprendre d’où on vient », évoque l’ingénieure en expliquant que Mars a jadis eu des conditions bien similaires à la Terre, ce qui en fait un endroit où l’on pourrait découvrir des « signes d’une ancienne vie ».

En revenant encore plus concrètement les deux pieds bien au sol, l’un des enjeux du siècle sur Terre sera sans doute l’adaptation des humains aux changements climatiques. Or, l’étude des changements climatiques se nourrit beaucoup de données prises de l’espace. « Votre météo, ça vient de satellites! », lance l’ingénieur en aérospatiale. En fait, dans ce domaine, « la Terre, c’est la planète que l’on étudie le plus », assure Farah Alibay.