L’UdeS lance « le plus prestigieux » programme de bourses de son histoire

Avec ces bourses, l’UdeS espère stimuler une relève de haut calibre en sciences et en génie dans son établissement.

Le lancement officiel du programme a été annoncé à la suite de la conférence de Farah Alibay, une Québécoise qui s’illustre à l’international dans le domaine aérospatial de passage à l’UdeS vendredi.

Les bourses ont été créées grâce à un don de 10 M$ de deux anciens étudiants de l’UdeS, Laurent Beaudoin et Claire B. Beaudoin. Un don qui a été confirmé lors du lancement de la Grande Campagne « Choisir de changer l’avenir » en mai dernier. Le montant offert sera distribué sur une période de 10 ans et aidera 120 étudiants.

« Claire et moi avons décidé d’unir nos effets aux vôtres, et de faire un don qui prend en considération les besoins grandissants de l’Université pour attirer et retenir des étudiantes et étudiants de fort calibre de partout dans le monde. Ce don aidera l’Université à se positionner en tant qu’institution d’excellence en recherche et en enseignement supérieur. » — Laurent Beaudoin

« Depuis plus de 50 ans, M. Beaudoin et Mme B. Beaudoin nous soutiennent et nous font confiance, a commenté le recteur de l’établissement Pierre Cossette à propos du don. Grands ambassadeurs de l’UdeS, ils sont des partenaires précieux, de longue date. Leur engagement significatif, qui a donné son envol à notre Grande Campagne, nous permettra d’attirer une relève de haut niveau et de demeurer à l’avant-garde en matière d’excellence et de recherche. »

« Pour attirer et retenir les meilleurs talents à l’UdeS, incluant ceux de l’international, nous devons disposer des meilleurs leviers financiers », a souligné de son côté le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, Jean-Pierre Perreault, dans le communiqué confirmant la création des bourses. « Le nouveau programme de bourses d’excellences vient changer la donne et stimuler la recherche de pointe en offrant aux étudiantes et étudiants les plus prometteurs les moyens de concrétiser leurs aspirations. »

Deux bourses déjà remises

Cet automne, deux étudiants au doctorat ont pu bénéficier de ces nouvelles bourses en raison de « l’excellence de leur dossier scolaire et la pertinence de leurs projets de recherche pour l’avancement des sociétés ».

Élodie d’Astous en chimie et Gabriel Pouliot en génie chimique sont ceux qui ont eu la chance de pouvoir se concentrer à temps plein sur leur projet d’étude grâce au nouveau programme de bourses.

« Explorer de nouvelles branches de la chimie pour marquer une différence dans la vie des gens me motive au plus haut point, déclare Mme d’Astous. On mesure par exemple le taux de sucre avec un glucomètre, mais pourrait-on mesurer autre chose grâce à la chimie et ainsi avoir une meilleure qualité de vie? »

« Je ne l’ai pas toujours eu facile, et j’aimerais vraiment contribuer par mes recherches à changer la donne pour des gens plus vulnérables », ajoute-t-elle.

Cette recherche d’innovation est également la motivation de M. Pouliot. « Je souhaite développer une expertise en matière de vieillissement des batteries, nouvelle source d’énergie clé pour la décarbonation, dans le but de participer au développement et au rayonnement de la filière batterie au Québec et ainsi contribuer à un monde plus responsable et motivé par une gestion intelligente et efficiente des ressources », affirme-t-il.