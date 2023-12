La Grande traversée d’Anabelle Guay: à deux doigts de la mort... et un plongeon profond en soi

Il était minuit moins une lorsque la Garde côtière canadienne a rapatrié Anabelle Guay, le 9 août dernier, au large du Nouveau-Brunswick.

« Juste avant d’appeler Claudie [Potvin, la coordonnatrice de la Grande traversée], j’entendais des Mayday et je me souviens d’avoir dit à Claudie : je ne peux pas rien faire, mais j’entends des Mayday [...] Ces personnes-là sont décédées alors que la Garde côtière était déjà en train de les rechercher quelques heures auparavant. J’ai compris combien j’étais chanceuse d’être dans ce bateau-là. »

Trois mois après la fin de sa Grande traversée, l’aventurière de 23 ans a raconté les dessous de cette aventure, jeudi, au Centre Québecor du Salésien. Le triathlon revisité de quelque 1350 km l’a menée de Sherbrooke aux Îles-de-la-Madeleine à vélo, à pied, et à la rame océanique.

Après avoir dû attendre une fenêtre météo favorable à Forillon, en Gaspésie, Anabelle Guay avait enfin pu partir le 6 août, afin de réaliser la dernière portion du parcours. Lorsque cette fenêtre s’est pointée, son routeur météo l’avait avisée : les prévisions montraient qu’elle pourrait rencontrer un grand frais. Celui-ci s’est finalement transformé en très forte tempête. « Je me sentais comme dans une énorme sécheuse humaine », a raconté la jeune femme de 23 ans.

Elle chavire deux fois avant d’être rapatriée par la Garde côtière canadienne. Le gouvernail du bateau est endommagé et un trou dans la cabine laisse entrer l’eau.

« Je sors sur le pont du bateau, je suis attachée et je vois un trou dans la cabine avant. À ce moment-là, je comprends qu’il y a de l’eau qui rentre dans la cabine et que c’était peut-être pour ça que c’était long avant que mon bateau se redresse. Je rentre en deux secondes dans la cabine, j’appelle Mylène [NDLR : Paquette, navigatrice et mentore] et je lui dis... J’ai senti le ton de Mylène et de Michel [son routeur météo] changer. C’est comme s’ils sentaient que j’étais en danger, mais surtout moi je sentais que je l’étais. J’essayais de joindre la Garde côtière et je n’avais aucune réponse. Mylène m’a dit : prends trois grandes respirations. écoute ton coeur et prends une décision pour ta vie, c’est toi la capitaine. J’ai pris trois grandes respirations et, je vais m’en rappeler toute ma vie, j’ai dit : ‘‘Mylène, il faut que quelqu’un vienne me chercher, je ne suis plus en sécurité.’' »

Anabelle Guay a dû être rapatriée par la Garde côtière canadienne le 9 août dernier. Elle a finalement terminé son aventure le 24 août à l'Étang-du-Nord, aux Îles-de-la-Madeleine. (Anabelle Guay)

Elle réussit finalement à joindre la Garde côtière... et chavire pour la deuxième fois au même moment.

« On me dit qu’ils seront là dans 40 minutes... les 40 minutes les plus longues de toute ma vie. Mon bateau est à l’envers, sept secondes, 10 secondes... Je donne tout ce que je peux pour qu’il se redresse par lui-même parce que l’eau se déverse dans la cabine. » — Anabelle Guay

Elle voit surgir un hélicoptère et un bateau, les conditions météorologiques la forçant à laisser son embarcation derrière.

Elle retrouvera finalement son bateau sur les côtes du Nouveau-Brunswick, ce qu’elle perçoit comme un signe. Rapidement, elle échafaude un plan afin de terminer cette dernière portion du périple, soit de se faire remorquer au large de l’archipel madelinot et de franchir la distance qu’il restait à parcourir. « Il me restait 50 km à faire, c’était inconcevable que je ne trouve pas un moyen de terminer... »

Anecdotes et moments touchants

La conférence de l’étudiante en psychologie à l’Université de Sherbrooke a donné lieu à des moments drôles et émouvants.

Comme ce jour où, terrifiée de croiser des ours sur son chemin en marchant en Gaspésie, une femme lui a fait une mise en garde.

« Tu ne devrais pas avoir peur des animaux, tu devrais avoir peur des fous. Il y a juste ça ici », a-t-elle raconté avec humour.

Elle aura l’occasion de méditer, à plusieurs reprises pendant le périple, cette phrase de son père : « Calme ton esprit qui génère cette émotion. »

La marche dans le Sentier international des Appalaches (SIA) aura été éprouvante pour Anabelle Guay et plus difficile qu’elle ne le pensait. En plus de vivre avec la solitude, la peur des animaux sauvages, elle a aussi dû composer avec une cheville foulée.

Environ trois mois après la fin de sa Grande traversée. Anabelle Guay a livré une conférence sur son périple. (Jean Roy/La Tribune)

La Grande traversée a demandé environ deux ans de préparation. Pour la concrétiser, elle a mené une campagne de sociofinancement de 100 000 $, objectif qu’elle a dépassé.

Or, si elle n’atteignait pas sa cible, les fonds ne lui auraient pas été versés. « C’est un défi énorme de trouver 100 000 $ en 30 jours. Mon bateau à rames était déjà à Saint-Denis-de-Brompton. Les circonstances faisaient que je n’avais pas le choix de l’importer à ce moment-là. »

Lorsqu’on lui demande quelle a été sa plus grande force, Anabelle Guay répond: son équipe. « J’étais seule à pédaler, à ramer et à marcher, mais il y a une gang en arrière qui le faisait avec moi. »

Elle aura donné des sueurs froides à ses parents, qui l’ont toujours soutenue malgré tout.

Anabelle Guay est arrivée le 24 août dernier au quai de l'Étang-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine. (Josianne Lussier/Archives)

L’aventure en aura été une de « haute voltige émotionnelle » pour son père, Patrice Guay, qui a aussi agi comme routeur terrestre.

« Ce qui m’a frappé beaucoup, ça a été de voir que la bonté humaine existe encore. Tout au long du projet, des anicroches survenaient, mais il y avait toujours quelqu’un pour dire : je m’en charge. » Le rapatriement a été très intense pour les parents, qui étaient aux Îles-de-la-Madeleine lorsque l’opération de rapatriement est survenue. « Ce soir, on ferme la parenthèse, mais on ne met pas un point final », a-t-il souligné.

Celle qui n’était pas le premier choix au ballon chasseur lorsqu’elle était enfant a invité les gens à oser rêver grand. « Peu importe qui on est, athlète ou non », a lancé celle qui plaide pour une plus grande diversité corporelle dans le plein air.