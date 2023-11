Le ministère de l’Environnement impose une amende de 10 000$ à Soucy Techno... qu’elle conteste

Pour le moment, le bureau de réexamen du Ministère n’a pas rendu de décision, précise le Ministère, en ajoutant du même coup que la sanction administrative n’a pas été payée à ce jour.

Soucy Techno a confirmé par courriel avoir fait une demande de réexamen et a fait valoir que celle-ci l’empêche de donner plus de détails dans le dossier.

L’amende imposée à la fin septembre fait suite à une inspection réalisée en avril dernier par le Ministère. Celui-ci avait reçu un signalement faisant état de billes de plastique dans l’environnement.

«Lors de cette inspection, une accumulation de pastilles de plastique, en provenance des activités de Soucy Techno, a notamment été constatée dans un fossé, à l’égout pluvial ainsi que dans la rivière Magog. Un avis de non-conformité (ANC) a été transmis le 6 juillet 2023 à Soucy Techno», peut-on lire dans un courriel du Ministère.

Ce dernier est retourné en août dernier «afin de vérifier la mise en place de mesures correctives» à la suite de l’ANC du 6 juillet. La visite a permis de constater que des particules de plastique étaient toujours rejetées dans l’environnement et que «celles déjà présentes n’avaient pas été récupérées». Un nouvel avis de non-conformité a alors été transmis le 20 octobre dernier à l’entreprise.

La rivière Magog, près du pont du chemin St-Roch Sud à Sherbrooke. (Maxime Picard/La Tribune)

Historique

Les premiers constats liés à la présence de plastique remontent à 2014. Une inspection avait alors permis de réaliser que des particules de plastique étaient présentes dans un fossé situé à proximité de la propriété de Soucy Techno.

En septembre de la même année, le Ministère a «reçu des preuves voulant que des travaux correctifs aient été réalisés».

À la suite d’une nouvelle inspection de suivi en 2016, la présence de particules de plastique dans l’environnement a de nouveau été constatée. Après l’émission d’un nouvel ANC, le Ministère avait reçu un plan des mesures correctives, indique-t-il dans un courriel.

De nouveaux signalements ont été faits en 2022 et 2023, toujours en lien avec la présence de résidus de plastique dans l’environnement.

Ils ont mené à de nouvelles inspections et la transmission de nouveaux avis de non-conformité.

«Malgré la mise en place de certains correctifs par l’entreprise, le Ministère a constaté que des plastiques étaient tout de même rejetés dans l’environnement.»

Une sanction administrative pécuniaire a donc été imposée à Soucy Techno le 29 septembre 2023.

«Le Ministère poursuit ses démarches auprès de l’entreprise et n’exclut aucun recours pour assurer un retour à la conformité», indique-t-il. Interrogé à ce sujet, le Ministère assure faire un suivi serré de ce dossier, mais précise qu’il est prématuré de s’avancer sur la suite.

Le Ministère signale qu’en 2022, l’entreprise avait mis en place plusieurs mesures correctives, dont la récupération de particules de plastique dans l’environnement. Certaines d’entre elles se sont poursuivies en 2023.

«Néanmoins, les mesures apportées n’ont pas permis de faire cesser le manquement ni de récupérer tout le plastique rejeté. En effet, lors des dernières inspections, il a été constaté que des particules de plastique étaient toujours émises à l’environnement.»

Soucy Techno avait reçu une aide financière de 12 M $ en début d'année. (Maxime Picard/La Tribune)

Au moment d’écrire ces lignes, le Ministère n’avait reçu aucun nouveau signalement depuis le 15 septembre dernier.

Jointe par La Tribune, Soucy Techno a décliné notre demande d’entrevue.

Par courriel, l’entreprise a fait savoir qu’elle prend la situation très au sérieux. Outre le Ministère, elle dit être en lien avec le COGESAF (Conseil de gouvernance des bassins versants de la rivière Saint-François) et l’Association de la rivière Magog «pour s’assurer de connaître la cause du problème identifié et de remédier à la situation le plus rapidement possible advenant que l’entreprise soit en cause».

«Nonobstant le niveau de responsabilité possible de l’entreprise, et aussi à titre de bon citoyen corporatif, des interventions correctives ont déjà été posées dans le milieu concerné et d’autres interventions préventives seront soumises au MELCCFP sous peu en fonction des vérifications faites par l’entreprise sur les lieux», a-t-elle également fait valoir.

Interrogée sur le rôle de la Ville dans un dossier comme celui-là, la directrice du Bureau de l’environnement, Ingrid Dubuc, précise que comme «il s’agit de rejets industriels», «c’est le ministère de l’Environnement qui est responsable de faire cesser les rejets et de demander des mesures correctives». «On a fait des constats sur le terrain et on a partagé entre autres avec le ministère la cartographie des particules de plastique dans la rivière Magog», a-t-elle fait valoir.

L’entreprise est spécialisée dans le développement de mélanges de caoutchouc servant essentiellement à la fabrication de chenilles, de boyaux et de joints d’étanchéité, entre autres. Elle avait reçu en début d’année une aide financière de 12 M $ des gouvernements fédéral et provincial.