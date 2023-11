La Well Sud accessible à la circulation vendredi après-midi

Les piétons y jouiront d’une configuration qui amènera une « circulation automobile apaisée », annonce la Ville de Sherbrooke.

La rue Wellington Sud avait été fermée en avril dernier. À l’époque, on prévoyait qu’elle pourrait rouvrir à la fin octobre, rappelons-le.

« Juste à temps pour la période des Fêtes, le nouvel aménagement de la circulation constitue une étape importante dans le redéploiement qui est en cours dans le quartier Well Sud », commente Raïs Kibonge, maire suppléant de la Ville de Sherbrooke et conseiller du district du Lac-des-Nations.

« Le conseil municipal et moi-même invitons toute la population de Sherbrooke et de l’Estrie à venir redécouvrir notre centre-ville, un endroit plus agréable à fréquenter que jamais. »

Nouvelle habitudes de conduite

De nouvelles habitudes de conduite doivent toutefois être adoptées dans le secteur en raison de l’intégration d’un sens unique vers le nord sur la rue Wellington Sud, entre les rues du Dépôt et King Ouest.

Les automobilistes circulant sur la rue Wellington Sud devront adopter de nouvelles habitudes de conduite. (Ville de Sherbrooke)

Le virage à gauche vers l’ouest sera interdit à l’intersection Wellington Sud et King Ouest. Quant à la circulation sur la rue Wellington Nord, elle demeure à double sens. Seul le virage à droite est dorénavant autorisé à l’intersection des rues Wellington Nord et King Ouest, indique-t-on dans un communiqué de presse diffusé jeudi.

De plus, quelques espaces de stationnement payants sont aménagés du côté est, près de la rue King Ouest. Le tracé de la rue, avec un prolongement de la place vers la chaussée, invite à la réduction de la vitesse.

Les coûts du projet dans son ensemble, soit la reconstruction des infrastructures souterraines, le réaménagement de la rue Wellington Sud, entre les rues King Ouest et Sanborn, et l’aménagement de la place s’élèvent à 11 M $, précise-t-on.

Certains travaux seront complétés en 2024, dont la plantation d’arbres, l’installation de pavé devant la place publique, l’installation de parasols et la mise en place de la fontaine. Ces travaux pourraient occasionner des entraves mineures.