Des citoyens souhaitent que les promoteurs paient pour les arbres coupés

En plus d’inclure dans la réglementation municipale cette obligation pour les promoteurs et constructeurs, elle estime qu’il faudrait « injecter la valeur monétaire réelle de tous les arbres supprimés et endommagés lors des travaux ».

Ces valeurs seraient alors étudiées avant le début des travaux. Elle suggère également l’obligation, pour les propriétaires actuels et futurs, de composer avec les arbres déjà en place.

« Je dirais qu’il s’agit d’une suggestion à débattre, tout ça », précise le président de l’ACEVS, Claude Cinq-Mars, au sujet des compensations possibles en cas de coupes d’arbres. Ce serait assez novateur de donner une valeur à nos arbres… C’est une recommandation d’analyse. »

Les arbres ont plusieurs pouvoirs, dont un effet climatisant. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

Ce sont de grands principes, comme les valeurs de 3 », renchérit-il également. Il fait allusion à une autre recommandation, soit celle d’appliquer la règle du 3-30-300.

Selon cette règle, les citoyens devraient être en mesure de voir trois arbres de la maison, demeurer dans un milieu comptant 30 % de canopée et vivre à moins de 300 mètres d’un parc ou d’un espace vert. En commission de l’environnement de la Ville de Sherbrooke récemment, on apprenait que cette donnée figurait comme approche visée par la Ville.

L’ACEVS regroupe 13 associations citoyennes à Sherbrooke. Elle fait partie des organisations consultées afin d’élaborer la politique de l’arbre, qui viendra s’ajouter au Plan Nature qui a été déposé dans les derniers mois. La politique de l’arbre est attendue pour mai 2024.

Afin de nourrir la réflexion de ses membres, l’association a commandé la production de deux rapports, note M. Cinq-Mars.

L’un propose un survol des politiques de l’arbre en vigueur au Québec et ailleurs, tandis que le second pose une réflexion présentant les éléments à considérer dans la politique.

« Les recommandations retenues par l’association reposent à la fois sur cette documentation ainsi que sur l’expérience de ses membres. »

Les représentants de 13 parcs et espaces verts de l’association ont été consultés pour déterminer les éléments fondateurs d’une politique efficace.

Pour nourrir la réflexion de ses membres, l’ACEVS a commandé la production de deux rapports.

Le premier est un survol des politiques de l’arbre en vigueur dans les autres municipalités du Québec et ailleurs. Le second est une réflexion qui présente les éléments à considérer dans la politique, à la lumière notamment des recherches dans le domaine. Les recommandations retenues reposent à la fois sur cette documentation ainsi que sur l’expérience de ses membres.

Claude Cinq-Mars souligne au passage « le pouvoir climatisant des arbres dans la ville est puissant ». Ce dernier se réjouit que l’association puisse être consultée en amont et au début du processus.