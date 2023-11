La Ville de Sherbrooke devrait-elle maintenir toutes ses patinoires?

Le temps plus doux, et la pluie de la fin décembre, en 2022 ont forcé la fermeture des patinoires lors de la période des Fêtes, l'an dernier. (La Tribune, Jessica Garneau/La Tribune, Jessica Garneau)

La conseillère municipale du district de Desranleau a soulevé la question un peu plus tôt cette semaine via une publication sur son compte Facebook professionnel.

Constatant que la patinoire du parc Desranleau se retrouvait en milieu de peloton quant à l’achalandage, elle demandait si ça valait le coup de la conserver.

Ces statistiques d’achalandage, présentées sous forme de rapport par la Division des parcs et des espaces verts, de même que les conditions météo parfois difficiles – comme celles de l’hiver 2023 – forcent la réflexion, dit Danielle Berthold.

«On fait ça tous les ans. On a sous les yeux un bilan de la part de la Division des parcs et des espaces verts. Le parc Desranleau est 16e au total, en milieu de peloton, ce n’est pas si pire. Mais quand tu as deux surfaces dans ton district, nos services nous font des propositions. J’ai passé ma jeunesse au parc Desranleau, et à sa patinoire pendant l’hiver. Alors avant de prendre une décision, je voulais savoir ce que les gens avaient à dire», précise Danielle Berthold.

«Il y a aussi l’école Desranleau tout juste à côté, une école qui s’est vue amputée de son petit parc de balle à cause de la construction de la caserne des pompiers. Je ne voulais pas prendre une décision sur un coup de tête», dit-elle, en précisant que cet appel populaire était en fonction du plan d’action 2024-25.

Les statistiques colligées par la Division des parcs et des espaces verts montrent à quel point l’hiver 2023 a été difficile pour les patinoires extérieures.

Les patinoires, les anneaux et les surfaces glacées, n’ont été ouverts que pendant 25 jours, comparativement à 40 l’année précédente.

(Ville de Sherbrooke)

«Nos équipes ont dû faire et refaire à six reprises les patinoires et surfaces glacées», dit Danielle Berthold.

«La fréquentation est calculée lors de trois moments précis dans la journée, mais pas simultanément, car il n’y a pas de gardiens de parcs dans tous les parcs. C’est aléatoire, et pas tout à fait exact, mais ça nous enligne un peu pour savoir quelles surfaces sont populaires, et lesquelles le sont moins. Dans le cas de l’avant-dernière au classement, le parc Saint-François, Pierre Avard s’était battu lors du dernier mandat pour l’animer, afin d’attirer les gens. Pourtant, elle est avant-dernière dans les statistiques», analyse Danielle Berthold.

Une évaluation qui n’est pas sans rappeler le dossier du déneigement des sentiers cyclables l’hiver.

«Les gens des services nous arrivent avec des scénarios de coupures chaque année pour les patinoires. Mais c’est bien rare que les conseillers vont accepter. C’est très rare. Si je regarde les commentaires, je vois que les gens sont attachés à la surface Desranleau. Une patinoire, c’est un lieu de rassemblement important pour les gens. Tous ces commentaires me confortent dans ma décision de garder la surface glacée.»

Les patinoires extérieures n'ont été utilisées que pour 25 journées, à l'hiver 2023. (La Tribune, Jessica Garneau/La Tribune, Jessica Garneau)

C’est la deuxième fois au cours des derniers mois qu’un ou une conseillère de la Ville de Sherbrooke sonde les citoyens sur l’avenir d’une infrastructure sportive municipale.

Ce fut le cas l’été dernier, lorsqu’Annie Godbout a demandé aux résidents de son secteur du district de Rock Forest s’il n’était pas plus adéquat de transformer les terrains de tennis du parc Beaulieu en terrains de pickleball.

«Les gens qui ont répondu à ma question proviennent de mon district. Je n’utilise pas souvent cette méthode, mais ça me donne un bon feeling de voir comment les gens réagissent à propos d’une possible thématique, et le plus souvent qu’autrement, sur une thématique de services à la population, de services de proximité ou de loisirs», dit Danielle Berthold.

Quand même, les hivers que l’on connaît depuis quelques années forcent la réflexion quant aux structures glacées, dont l’état d’utilisation est directement lié à des conditions météo propices.

«Pour le budget d’entretien des patinoires, si on exclut la patinoire Bleu-Blanc-Bouge, sur 12 semaines en moyenne d’utilisation par année, on a vu une oscillation des jours d’utilisation. En 2018-19, les patinoires ont été ouvertes pendant 91 jours, ce qui donnait un coût d’exploitation de 6351$ par jour. Et ce, pour toutes les patinoires et surfaces glacées de la Ville», indique Danielle Berthold.

«En 2023, dans un budget de 932 809$, les patinoires ont été ouvertes pendant 25 jours, ce qui signifie un coût d’entretien de 37 304$ par jour ouvert. Ça inclut le montage, et le démontage des bandes. Plus la saison est courte, plus les coûts sont élevés; on a recommencé les glaces six fois l’hiver dernier.» — Danielle Berthold, conseillère municipale du district de Desranleau

«La consommation d’eau est aussi importante. Ça ne se compare pas à ce que le Mont Bellevue utilise pour fabriquer de la neige artificielle, mais on utilise 21 957 mètres cubes d’eau pour nos patinoires et surfaces glacées à Sherbrooke. Une famille moyenne de quatre personnes utilise 620 mètres cubes d’eau par année», détaille Danielle Berthold.

Cette dernière confirme que pour la saison actuelle, le secteur Desranleau conservera ses deux patinoires extérieures.

Les statistiques du rapport de la Division des parcs et des espaces verts seront également présentées aux autres arrondissements prochainement.