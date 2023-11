Étudiants étrangers: plus de 33 000 signatures pour l’annulation de la hausse des frais de scolarité

Cette pétition a été mise en ligne à la suite de l’annonce du gouvernement Legault faisant passer les frais de scolarité de 9000$ à 17 000$ pour les étudiants canadiens provenant d’une autre province que le Québec. C’est Marwah Rizqy, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’éducation et d’enseignement supérieur, qui a déposé l’extrait de la pétition.

Au total, la pétition, qui était accessible jusqu’au 27 novembre sur le site web de l’Assemblée nationale, a récolté 33 342 signatures.

Les signataires réclament que Québec annule la hausse des frais de scolarité qui sera imposée aux étudiants internationaux et canadiens non résidents du Québec dès septembre 2024.

Par le biais de la pétition, les associations étudiantes des trois universités anglophones du Québec soit Bishop’s, McGill et Concordia, «reconnaissent les conséquences sévères de la réforme proposée pour doubler les frais de scolarité pour les étudiants provenant de l’extérieur du Québec à plus de 17 000$».

On ajoute que cette hausse des frais de scolarité a été réalisée sans le «consentement ou consultation des associations étudiantes». L’apport des étudiants internationaux et canadiens hors Québec, tant sur le plan intellectuel que culturel, est souligné notamment dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Le statut unique de Bishop’s est d’ailleurs évoqué dans la pétition. «Cette proposition aura des répercussions financières dévastatrices quant à la durabilité de l’université Bishop’s, étant donné que presque 30 % de ses étudiants proviennent de l’extérieur du Québec.»

Dernièrement, les recteurs des trois universités de langue anglaise ont proposé au gouvernement de franciser au moins 40% des étudiants de premier cycle non francophone.

La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a confirmé, mardi en mêlée de presse à l’Assemblée nationale, que les discussions avec les recteurs des universités anglophones se poursuivent «Je leur parle assez régulièrement. Lorsque M. Legault et moi-même avons rencontré les recteurs des universités anglophones, ils nous ont un plan de francisation. On a eu pas mal d’allers-retours pour avoir les détails de cette initiative de francisation. Ça prend des cibles et des résultats concrets. On travaille là-dessus.»

«Quand j’aurai des développements concrets, je vous laisserai savoir», a-t-elle ajouté.

Geneviève Hébert, députée de Saint-François, circonscription où se trouve l’Université Bishop’s, n’était pas disponible mardi pour réaliser une entrevue.

Avec les informations de Simon Carmichael