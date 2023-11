Adopter un chat noir, le Vendredi noir

Comme le refuge de la rue Sauvé à Sherbrooke déborde de chats, on doit faire preuve d’une imagination débordante pour inciter les gens à procéder à une adoption.

La plus récente opération de marketing consistait à proposer une adoption d’un chat noir, la journée du récent Vendredi fou, aussi appelé le Vendredi noir, la semaine dernière.

«La publication sur nos réseaux sociaux a généré un certain engouement, commente à La Tribune Alexane Bégin, agente des communications à la SPA. Mais nous n’avons pas pu faire plus d’adoptions. Au bilan, quatre chats noirs ont été adoptés au cours de la fin de semaine, ce qui correspond à nos chiffres habituels.»

«Il y a certains freins à l’adoption des animaux, comme l’âge et le look. Souvent, le problème des chats noirs c’est le look justement. Les gens sont moins portés à aller vers eux à cause de ce qui est associé à ces animaux...» — Alexane Bégin

La publication Facebook de la SPA de l’Estrie se lisait comme suit : «Pour le Vendredi noir, envisagez l’adoption d’un chat noir!»

«Au lieu de dépenser sur des objets, pourquoi ne pas investir dans une amitié qui durera toute une vie? Pas de rabais ni de promotion, juste des câlins, des ronronnements et des sourires. Après tout, l’amour et la compagnie d’un animal n’ont pas de prix.»

Plus de 400 animaux

«Nous devons essayer de créer une envie pour les adoptions, commente Mme Bégin. Nous devons faire passer le message.»

«Nous avons aussi un programme d’adoption d’animaux aux besoins particuliers comme un handicap. Cela demande un engagement encore plus important de la part de la personne qui adopte.»

Actuellement, la SPA de l’Estrie a plus de 400 animaux à sa charge. Alexane Bégin ne pouvait dire si on parle ici d’un record, mais on est certainement à un niveau parmi les plus élevés pour l’organisme.

On compte 357 chats, dont 100 sont prêts pour l’adoption. Pour ce qui est des chiens, une vingtaine attendent à être adoptés sur les 56 confiés à l’organisme.

On doit avoir recours à des familles d’accueil pour en avoir soin.

«Nous avons vraiment beaucoup de chats et de chiens. Nous avons des listes d’attente. C’est pour cela que nous sommes à la recherche de familles d’accueil.» — Alexane Bégin

«Nous avons même des animaux dans nos bureaux!»

L’histoire de la chatte Romie

L’équipe de la SPA doit composer avec des animaux qui lui confiée de toutes sortes de façon. Récemment, une chatte a été laissée dans une boîte à l’entrée du refuge. La publication de l’histoire de Romie a fait réagir les internautes, ce qui a permis de donner des détails sur le processus à suivre pour remettre un animal à l’organisation.

La chatte Romie a été confiée récemment à l'équipe de la SPA de l'Estrie (Spa de l'Estrie)

Les propriétaires d’animaux doivent respecter certaines règles, car on accueille plus d’une dizaine d’animaux par jour, sans compter les cas urgents, apprend-on.

Entre autres, avant de confier un animal de compagnie à l’organisme, on demande d’envisager d’autres solutions. Par ailleurs, il est préférable de prendre rendez-vous avant de se présenter sur place pour aller porter minou ou pitou, ajoute-t-on.

Il est possible que quelques semaines passent avant qu’on soit en mesure de prendre l’animal, compte tenu du nombre de pensionnaires à sa charge.