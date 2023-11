Sherbrooke reconnaît un nécessaire « rattrapage » à effectuer sur les bibliothèques

La note peu enviable obtenue par l’Estrie dans le Portrait national 2023 des bibliothèques publiques québécoises vient en effet confirmer un besoin déjà identifié à Sherbrooke. « Je ne suis pas surpris, je savais qu’on avait un bon bout à faire », a réagi lundi M. Kibonge.

Il souligne d’ailleurs que son parti avait déjà mis de l’avant l’enjeu dès la campagne de 2021 et avait placé dans son programme la nécessité d’amener un financement accru pour les bibliothèques.

Pour les prochaines années, le plan de développement des bibliothèques prévoit ainsi des sommes importantes pour affronter ce défi. Dans la version préliminaire du programme quinquennal d’immobilisations, qui doit être adoptée dans quelques jours à l’hôtel de ville, on retrouve 25,4 M$ d’investissements d’ici 2028, assumés environ à la moitié par la Ville, la contribution restante étant attendue du ministère de la Culture.

L’année la plus significative est 2026 avec 11 M$. Le projet principal prévu avec ces enveloppes est celui de la nouvelle bibliothèque à Fleurimont, mais les montants comprennent aussi les améliorations souhaitées dans les autres installations.

Se plaçant lui-même en amoureux des bibliothèques, M. Kibonge convient que le rattrapage prévu doit servir à pallier un sous-financement des dernières années, une nécessité « avant de passer en mode ambition ».

Si on considère que les bibliothèques sont « juste des dépôts à livres », il est normal de ne pas les prioriser, analyse-t-il en parlant d’une ancienne vision qui pouvait prévaloir dans les administrations précédentes. À l’inverse, il vante plutôt une vision où la bibliothèque devient un lieu pour la communauté et prend une dimension sociale et humaine. « On les désigne souvent comme troisième milieu de vie, après la maison et le travail », expliquait dans un diagnostic présenté aux élus récemment, le consultant André Leclerc, qui identifiait l’une des tendance forte à l’heure actuelle dans les bibliothèques.

La Tribune a tenté sans succès lundi d’obtenir la réaction d’autres maires et mairesses de la région.

