L’Estrie, cancre des bibliothèques publiques québécoises

La région peut donc faire beaucoup mieux en matière de qualité des services offerts dans ses bibliothèques publiques, alors qu’elle obtient une note de 53 % et figure au dernier rang des régions du Québec dans le Portrait national 2023 des bibliothèques publiques québécoises. La moyenne provinciale est de 64 %.

Sur une échelle de qualité de 1 à 5, où 5 est la note la plus élevée, l’Estrie obtient un piètre 2. « Nous considérons qu’à partir de 4, nous faisons un bon travail, et à trois ou moins, le résultat est faible. Plusieurs bibliothèques au Québec atteignent la note de 5, donc c’est un objectif réaliste. En réalité, c’est vraiment une question de volonté politique d’investir dans les bibliothèques », résume Ève Lagacé, directrice générale de l’Association des bibliothèques publiques du Québec.

« Nos constats sur le terrain, c’est que les gens fréquentent les bibliothèques et qu’elles sont bénéfiques pour la réussite éducative, pour le niveau de littératie, pour l’intégration des nouveaux arrivants. Mais parfois, le rôle social des bibliothèques devient impossible parce que les espaces sont trop petits et que le lien devient transactionnel », ajoute-t-elle.

C’est en matière de ressources humaines et d’heures d’ouverture, deux critères intimement liés, que l’Estrie fait plus mauvaise figure, avec une note globale respective de 21 % et de 40 %.

« Les bibliothèques doivent être dotées de ressources humaines formées et en quantité suffisante pour bien répondre aux besoins des usagères et usagers », lit-on dans le portrait. Ces employés sont responsables des activités, du service de référence et de l’aide aux lecteurs, en plus d’assurer le bon fonctionnement des établissements.

Selon le document, alors qu’on compte l’équivalent de 12 techniciens à temps complet en Estrie, il en faudrait 47. Même constat pour les bibliothécaires, alors qu’il faudrait passer de 10 à 33. Pour les employés équivalent temps complet (ETC), le déficit est de 46 employés.

« Pour les employés ETC, c’est le même constat que partout ailleurs : il manque de main-d’œuvre, mais c’est possible de pourvoir ces postes. Pour les emplois de techniciens et de bibliothécaires, même si on ouvrait des postes, ce serait difficile de les combler. En Estrie, l’enjeu est encore plus grand parce qu’il y a deux universités et trois cégeps en plus des bibliothèques. Ce sont donc des employés que tout le monde s’arrache », précise Mme Lagacé.

Ève Lagacé est directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. (Bonnalie Brodeur)

L’Estrie compte un autre déficit important, cette fois en matière d’heures d’ouverture, alors qu’il faudrait ajouter 628 heures aux 673 déjà offertes. L’horaire doit tenir compte des disponibilités des citoyens « qui travaillent principalement les jours de la semaine », si bien qu’il faut étendre les heures d’ouverture aux soirs et à la fin de semaine, précise-t-on.

« Si on se compare avec les États-Unis ou le Canada anglais, nous sommes au tiers de leurs ressources. C’est évident qu’il y a un impact sur les services offerts », mentionne Ève Lagacé.

En matière de superficie, il faudrait ajouter 10 856 mètres carrés aux 13 259 existants en Estrie pour atteindre les meilleurs standards.

« La superficie de la bibliothèque a une incidence directe sur sa capacité à développer des espaces adaptés aux différentes clientèles, à acquérir des collections variées et à offrir des activités diverses à la population », lit-on dans le rapport.

Des bonnes nouvelles

Les deux autres indicateurs sont beaucoup moins alarmants, alors que l’Estrie atteint déjà les objectifs en matière d’acquisition de livres, avec une note de 86 %. Seule la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est parvenue à acheter suffisamment de livres pour atteindre les cibles fixées pour 2022.

En Estrie, 47 848 livres ont été ajoutés aux collections l’an dernier, alors que la cible était de 64 540. «Les bibliothèques doivent développer leurs collections sur une base régulière afin de les garder vivantes et en bon état», cite à nouveau le Portrait québécois des bibliothèques publiques.

L'acquisition de nouveaux livres est crucial pour le renouvellement des collections dans les bibliothèques publiques. (Archives La Tribune)

La région s’en sort plutôt bien en matière de places assises également, avec 1107 sur une cible de 2097.

Autre note positive, le Québec peut compter sur des exemples de réussite à l’intérieur même de son territoire. « Avant, on parlait beaucoup des bibliothèques scandinaves comme des idéaux à atteindre. Maintenant, nous avons de super beaux exemples au Québec.

« Ce qu’on vise, c’est une progression globale de chaque indicateur. Déjà, on voit que les équipements sont utilisés, donc nous sommes en discussion avec le provincial pour voir comment il peut soutenir davantage les municipalités dans leurs investissements. C’est certain qu’il y a beaucoup de travail et que le terreau n’est pas fertile pour de l’aide financière, parce que tout coûte cher, mais nos bibliothèques ont un rôle social. Les problèmes ne seront pas réglés rapidement, mais on peut prévoir entre cinq et dix ans pour atteindre les objectifs », résume Ève Lagacé.

À noter que l’étude ne tient pas compte des données de Valcourt, North Hatley, Danville, Lambton et Brompton, puisqu’elles n’étaient pas disponibles. Le document rendu public lundi couvre l’ensemble des établissements membres de l’Association des bibliothèques publiques du Québec et du Réseau BIBLIO.

Un plan de développement à Sherbrooke

Les constats du Portrait national 2023 des bibliothèques publiques québécoises ne sont pas sans rappeler les conclusions de la firme Gagné Leclerc, qui a présenté l’an dernier un diagnostic des bibliothèques sherbrookoises. On y soulevait notamment que les espaces pour le public, qui devraient représenter 40 % de la superficie des bâtiments, ne couvrent que 23 % des surfaces à Sherbrooke. On soulevait alors un déficit d’espace.

La conversion de l’église Sainte-Famille en bibliothèque municipale est un dossier actif à la Ville de Sherbrooke. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Dans le même diagnostic, on rapportait qu’il manquait à Sherbrooke 14 employés ETC, dont six bibliothécaires, mais que pour atteindre les niveaux d’excellence, il fallait plutôt viser 48 employés supplémentaires.

Le Rapport final sur le développement des bibliothèques dévoilé en février à Sherbrooke estimait que le coût de transformation des bibliothèques municipales sherbrookoises pouvait atteindre 98 M$. Le rapport proposait notamment la construction d’une nouvelle bibliothèque au coût de 40 M$ au centre-ville de Sherbrooke. À l’heure actuelle, la demande aux services municipaux pour un plan de développement des bibliothèques dans les cinq prochaines années se chiffre à 25,4 M$.

Notons qu’il est prévu d’aménager une bibliothèque dans l’ancienne église Sainte-Famille de Fleurimont. Un montant de 9,4 M$ était inscrit à cet effet au plan triennal d’immobilisation 2023-2025. La bibliothèque Bertrand-Délisle, du secteur Rock Forest, devait pour sa part déménager au moment d’aménager d’un plateau des loisirs pour le district. Le projet est toutefois sur la glace.

Magog

À Magog, des travaux de 9 M$ sont prévus entre 2024 et 2026, entre autres pour la réfection de la toiture et de la maçonnerie.

Windsor

La Ville de Windsor, pour sa part, a déjà annoncé son souhait de construire une nouvelle bibliothèque sur l’ancien camping Watopeka. L’actuelle bibliothèque, au centre communautaire René-Lévesque, est considérée comme désuète. Sa rénovation coûterait aussi cher qu’une nouvelle construction, selon la mairesse Sylvie Bureau.