Malgré la défaite, Christine Labrie «satisfaite» de sa campagne

«Je suis satisfaite de la campagne que j’ai faite. J’ai la conviction que je n’ai pas fait cette campagne pour rien. J’ai partagé des idées avec le reste des membres de Québec solidaire et elles vont continuer à cheminer», mentionne-t-elle d’entrée de jeu en entrevue avec La Tribune quelques heures après l’annonce du résultat officiel.

La députée de Sherbrooke se ralliera à la nouvelle co-porte-parole Émilise Lessard-Therrien.

«Émilise, c’était déjà une très bonne amie. Je lui ai déjà dit qu’elle allait pouvoir compter sur moi en tout temps. C’est un mandat difficile qui lui est confié et je vais être derrière elle aussi souvent qu’il le faudra», soutient-elle.

Christine Labrie est fière d’avoir la confiance des citoyens de Sherbrooke. «Ça ne change en rien ma motivation à continuer mon mandat.»

La nouvelle co-porte-parole de QS, Émilise Lessard-Therrien n’est pas députée à l’Assemblée nationale. Aux yeux de Christine Labrie, cela représente autant des défis que des opportunités. Ce que je vois surtout dans ce choix-là, c’est que pour la première fois, on a une co-porte-parole qui n’est pas de Montréal. Je dois dire que moi-même comme membre de Québec solidaire, j’avais besoin [de ça]. Je pense que c’est cohérent avec notre volonté de percer davantage dans les régions. Je suis contente de me rallier à Émilise. »

Pour rejoindre les Québécois qui habitent dans les différentes régions, Christine Labrie croit que des propositions ancrées dans leur réalité sont nécessaires.

«Pour sortir des centres urbains, c’est certain qu’il va falloir mettre de l’avant des propositions différentes que celles qu’on met de l’avant à Montréal et dans les grands centres.» — Christine Labrie

C’est en juin 2023 qu’elle s’est lancée dans la course pour devenir co-porte-parole de QS.

«J’avais décidé de me lancer parce que beaucoup de gens m’en parlaient, parce que j’avais la conviction de réussir à faire grandir ce parti en amenant des gens qui n’avaient jamais voté pour Québec solidaire avant à le faire. Je sais que je l’ai fait en Estrie. J’avais aussi ma vision stratégique pour la suite des choses que je voulais partager. Je n’ai aucun regret parce que j’ai réussi à mettre de l’avant ma vision pour la suite des choses pendant ma campagne. Je sais que ç'a fait cheminer beaucoup de membres.»

Début en politique en 2017

Christine Labrie s’est lancée en politique en 2017 en se présentant aux élections municipales à Sherbrooke. Elle était candidate pour le parti Sherbrooke Citoyen dans le district Quatre-Saisons. Elle a perdu par une faible marge contre Vincent Boutin. Seulement 57 votes séparaient les deux candidats.

Avant son élection sous la bannière de QS, Christine Labrie était notamment chargée de cours en histoire à l’Université de Sherbrooke.

En mars 2018, Christine Labrie a été investie comme candidate pour QS dans la circonscription de Sherbrooke. Un rassemblement historique avait été tenu au Théâtre Granada où plus de 600 Estriens s’étaient réunis. Il s’agissait à l’époque d’une foule record pour une réunion à l’extérieur de Montréal, selon le parti politique.

Christine Labrie avait été nommée porte-parole en matière d’éducation postsecondaire pour cette campagne électorale.

Le 1er octobre 2018, Sherbrooke a viré au orange avec la victoire de Christine Labrie face au ministre de la Famille et député libéral sortant, Luc Fortin. Mme Labrie avait remporté la circonscription de Sherbrooke avec environ 33% des votes.

La députée de Sherbrooke a rapidement obtenu des rôles importants au sein de QS. Le 23 octobre 2018, elle a été nommée responsable en matière d’éducation, de famille et de condition féminine.

En août 2021, elle est devenue leader parlementaire de QS. Rôle qu’elle a cédé au député d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, en octobre 2022.

Lors des élections provinciales d’octobre 2022, Christine Labrie a été réélue dans la circonscription de Sherbrooke. QS n’a pas réussi à faire élire d’autres députés en Estrie. Elle est porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’administration gouvernementale et pour le Conseil du trésor, en matière de services sociaux et de santé mentale et pour les aînés.

Christine Labrie a été réélue sous les couleurs de Québec solidaire dans la circonscription de Sherbrooke en 2022. (Jessica Garneau/Archives La Tribune)

Depuis son élection à l’Assemblée nationale, Christine Labrie a notamment participé à l’élaboration du projet de loi sur la création d’un tribunal spécialisé en violences sexuelles. Elle a aussi porté le dossier du centre de crise en santé mentale à Sherbrooke tout comme celui de la nouvelle école secondaire Mitchell-Montcalm qui est toujours en cours. La députée solidaire a aussi été impliquée dans les questions entourant la crise du logement et les ainés.