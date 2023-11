« Christine Labrie avait l’appui d’une majorité d’élus du parti, mais ça n’a pas suffi à percoler au sein des militants. Peut-être que les militants voulaient une personne qui sort du modèle traditionnel. Émilise Lessard-Therrien est jeune, elle a des idées novatrices. C’est peut-être une volonté d’ébranler la structure et de faire bouger les choses», ajoute M. Choquette.

L’élection comme porte-parole de Québec solidaire d’une ancienne députée qui ne siège plus à l’Assemblée nationale peut s’expliquer de plusieurs façons selon le politologue. « C’est certain que le facteur “régions” a été important. Parce que Gabriel Nadeau-Dubois est déjà à Montréal, ils voulaient cet équilibre. Pendant que lui répondra aux questions à l’Assemblée nationale, Mme Lessard-Therrien pourra être sur le terrain. Ça peut donner une dynamique différente. »

Emmanuel Choquette ajoute que les militants ont une perspective différente des candidats que celle de l’opinion publique. « En termes de rayonnement, Christine Labrie était très présente. Mais sur le plan du charisme, de la prise de parole, ce n’est pas nécessairement sa grande force comme ça peut l’être pour les deux autres. Et je crois qu’elle le sait. Dans des débats, il faut se démarquer, faire preuve de combativité. Dans les perceptions, on s’est peut-être demandé si elle pouvait rivaliser autant que les deux autres », analyse-t-il.

Emmanuel Choquette (Frédéric Côté/Archives La Tribune)

Il précise cependant que c’est parfois en relevant de nouveaux défis que des personnalités se révèlent. « Françoise David, ce n’était pas nécessairement quelqu’un qu’on voyait à la tête d’un parti au départ... Si Mme Labrie veut continuer à faire de la politique, elle aura sans doute d’autres occasions de se démarquer. »

M. Choquette n’exclut pas que la prise de position de Manon Massé, qui s’est distancée des propos de Christine Labrie sur la souveraineté, en octobre, ait pu nuire à la députée de Sherbrooke.

Pour la suite des choses, il faudra que le parti démontre une volonté d’unification. « Les résultats ont été très serrés, ce qui démontre que le parti est relativement divisé. Il y a des tensions à détendre. La nouvelle porte-parole aura du pain sur la planche pour se faire connaître et monter sa stratégie pour les prochaines élections. »

«Émilise est une soeur pour moi»

S’il en est un qui espérait le triomphe d’Émilise Lessard-Therrien en Estrie, c’est bien l’ex-candidat dans Richmond Philippe Pagé. Il avait pris position très rapidement au début de la course. « Le choix était difficile entre Émilise et Christine, mais j’ai une relation de longue date avec Émilise. C’est une soeur pour moi », a-t-il commenté dimanche.

« Mais Christine, c’est elle qui a fait que je me suis présenté pour Québec solidaire », ajoute-t-il du même souffle.

Celui qui est aussi maire de Saint-Camille admet qu’il ne voyait pas Émilise Lessard-Therrien en tête de la course dès le premier jour. « Nous n’avions pas nécessairement l’objectif de gagner au départ. On s’était dit qu’on donnerait tout pour que le discours des régions existe. La côte a été difficile à remonter, d’autant que Christine et Ruba sont allées chercher des appuis très rapidement. En Estrie, tous mes collègues ont appuyé Christine... »

Émilise Lessard-Therrien était accompagnée de Philippe Pagé lors de son passage en Estrie pour rencontrer les militants de Québec solidaire. (Archives La Tribune)

Selon lui, la nouvelle co-porte-parole de Québec solidaire était terrassée à la suite de sa défaite aux élections de 2022. « Elle fait aujourd’hui la preuve qu’elle est capable de rebondir. »

Philippe Pagé fait une lecture de la course assez semblable à celle d’Emmanuel Choquette. « Peut-être qu’avec la sortie du livre de Catherine Dorion, les gens ont voulu reconnecter avec la vision antisystème. La façon dont Christine a abordé la souveraineté lui a peut-être nui également. »

Il ajoute que les militants ont fait le choix d’une porte-parole « qui sera à temps plein dans les villages, dans les rues, pour aller à la rencontre des gens ».

Il estime par ailleurs d’ores et déjà qu’Émilise Lessard-Therrien a tout ce qu’il faut pour devenir première ministre, si le parti la désigne comme candidate à ce poste aux prochaines élections.

« Je n’étais plus sûre de rien »

Candidate défaite dans Saint-François en 2022, Mélissa Généreux faisait campagne pour Christine Labrie dans cette course à trois. Mais en arrivant au congrès de Québec solidaire à Gatineau en fin de semaine, elle a senti un fort appui pour Émilise Lessard-Therrien. « Je n’étais plus sûre de rien. Tout le monde était un peu déchiré. »

Mélissa Généreux (Archives La Tribune)

Mme Généreux qualifie la campagne de Christine Labrie de « brillante et intègre », « à son image ». « Moi, j’avais l’impression que les choses allaient bon train, mais j’avais peut-être un petit biais positif. Je dois admettre qu’Émilise a fait une campagne assez solide. Au congrès, j’entendais beaucoup parler d’elle. D’une certaine façon, même si elle n’est pas élue, c’est comme si on avait ajouté une femme au caucus et qu’on se rapprochait de la parité. Ce sera intéressant de voir Émilise se transformer. Mon instinct me dit qu’elle fera quelque chose de bien.»

La défaite de sa candidate ne compromet toutefois pas son engagement au sein du parti. Mélissa Généreux garde une porte ouverte à une candidature en 2026. «Même si ce ne sont que des pronostics, quand j’ai vu sur le site de Qc125 que Québec solidaire pouvait gagner Saint-François, je me suis dit que c’était un signe. Si Christine avait gagné, je l’aurais pris comme un autre signe... »

Vers la parité

Les deux militants estriens ont par ailleurs voté pour la résolution qui empêchera des hommes de se présenter pour Québec solidaire dans des élections partielles en attendant la parité au sein du caucus. Philippe Pagé est tout à fait conscient qu’une telle mesure pourrait le forcer à laisser sa place dans une situation hypothétique où une élection partielle était déclenchée en région.

« Si on veut plus de femmes en politique, ça veut dire qu’il faut qu’il y ait moins d’hommes. S’il y avait une élection partielle, je me rangerais derrière une candidature féminine. La politique, c’est une histoire d’équipe », commente M. Pagé.

« Je peux comprendre que ça soulève des questions, ajoute Mélissa Généreux, mais il fallait être là lors du débat sur le sujet. Si on prend une décision en amont, ça risque d’être moins douloureux que ce que nous avons vécu dans Jean-Talon.»

En prévision des élections partielles dans Jean-Talon, en octobre dernier, le parti s’était déchiré au sujet de la candidature d’Olivier Bolduc, qui avait remporté l’investiture même si des membres du parti militaient pour une candidature féminine.