Le prix des laissez-passer augmentera à la STS

« Pour les titres “passage comptant” et “carte à puce occasionnelle”, on n’augmente pas les tarifs », a précisé Geneviève La Roche, vice-présidente de la Société de transport de Sherbrooke.

Cependant, le titre mensuel régulier passe de 85 $ à 87,50 $ alors que le titre réduit pour les 21 ans et moins passe de 64,50 $ à 66,50 $. Le tarif mensuel pour aînés grimpe de 1,25 $ alors que le forfait familial augmente de 2 $.

« Ce sont des augmentations toutes entre 2 et 3 %. On tenait à garder les tarifs comptants au même niveau parce qu’on les avait augmentés l’an dernier. On aimerait tous conserver les mêmes tarifs et ne pas augmenter, mais en même temps, nous voulons offrir plus de services. Tant que le financement repose sur les municipalités, il faut tenir compte de cet équilibre » a aussi déclaré Mme La Roche lors de la séance du 8 novembre.

Genevieve La Roche (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

Le président de la STS, Marc Denault, abondait dans le même sens. « Dans un monde idéal, on aimerait toujours que ça coûte moins cher, mais ça représente une tarification équitable pour les usagers et l’ensemble de la société. »

L’autobus gratuit pour les employés de la Ville

Parallèlement, à partir de janvier 2024, la Ville et la STS lanceront un projet pilote pour permettre aux employés municipaux de prendre l’autobus gratuitement grâce à un rabais de 100 % qui constitue un avantage imposable.

La Ville estime qu’entre 60 et 165 membres du personnel pourraient opter pour ce programme « Boulobus », ce qui représenterait des coûts variant entre 68 250 $ et 173 250 $.

Le projet pilote permettra aux employés d’obtenir un abonnement d’un an au transport en commun. L’entente est renouvelable pour un maximum de quatre ans.