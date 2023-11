Le Musée de la nature en pleine mutation

L'exposition interactive Terra Mutantès au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Pour succéder à cette expérience multimédia qui retraçait l’histoire géologique de notre région, un vaste projet de 3 M$ est sur la table pour arriver à l’été 2025 avec une expérience entièrement renouvelée, a exposé cette semaine à La Tribune le directeur général du Musée, Alex Martin.

Récemment arrivé en poste, il reconnaît un défi à mettre sur pied une nouvelle exposition qui viendra égaler la qualité et le caractère innovant de Terra Mutantès, qui a été fort appréciée au fil des années, selon M. Martin. « Elle a été conçue en 2008-2009. Il faut remettre en perspective. À ce moment-là, Foresta Lumina n’existait pas. Personne n’avait entendu parler de Moment Factory », illustre le directeur du Musée.

Dans ce contexte, la projection multimédia narrée par Guy Nadon, mais aussi l’expérience « multisensorielle » vécue notamment avec les simulations de pluie, de neige ou de tremblement de terre, avait de quoi impressionner. En fait, loin d’être périmée, l’expérience charme encore les nouveaux spectateurs, selon Alex Martin, mais certaines personnes de la région commencent à l’avoir vue un peu trop souvent.

Le directeur général du Musée de la nature et de des sciences, Alex Martin, en compagnie de ses enfants dans la salle du spectacle Terra Mutantès. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Être à l’avant-garde… de 2025

« Maintenant il y en a beaucoup [des expositions interactives], ça peut être dur de se démarquer autant », a admis le directeur du Musée, spécifiant du même coup que son équipe tentera de s’inspirer de la tradition d’interactivité amenée par Terra Mutantès. « C’est l’aspect que l’on veut continuer. Le participant, il fait partie du spectacle, il est au cœur, il interagit […]. Maintenant, les possibilités sont infinies, est-ce qu’il va pouvoir influencer le cours? », lance-t-il en hypothèse.

Une firme spécialisée en création multimédia et en technologies accompagnera l’équipe du Musée de la nature et des sciences pour intégrer le contenu scientifique à l’expérience du visiteur. L’exposition qui succédera à Terra Mutantès ne se spécialisera pas nécessairement dans une discipline scientifique, mais viendra aborder la science au sens plus large, explique Alex Martin.

« Qu’est-ce que la science nous apporte? Qu’est-ce que l’humanité a vécu comme difficultés dans son histoire où la science a pu l’aider? », propose-t-il pour décrire le concept envisagé, qui aura assurément une « touche environnementale ». Cette exploration de la « capacité de l’humain à innover » sera en effet mise en lien avec la crise actuelle et la transition écologique.

Alex Martin annonce également qu'une nouvelle exposition sur l'archéologie sera lancée dans les prochains jours du Musée. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Montage financier en cours

Encore en idéation et en financement de ce projet, l’institution muséale peut déjà compter sur le support du gouvernement provincial pour faire progresser. Un bon bout de chemin a déjà été réalisé puisque 1,8 M$ sont confirmés à ce jour du côté de Québec, sur un budget total de 3 M$, précise M. Martin. D’autres démarches se poursuivent pour obtenir du soutien supplémentaire du provincial, du fédéral et du privé. Le Musée lui-même viendra contribuer, et a également demandé un appui de 150 000 $ à la Ville.

En pleine étude budgétaire, Sherbrooke ne voyait pas trop comment accéder à cette demande, d’autant plus qu’elle supporte déjà les opérations du Musée. Le montant a tout de même pu être trouvé à partir de sa part réservée du fonds région et ruralité à la Table des maires de l’Estrie (TME), a confirmé la présidente du conseil de Sherbrooke, Danielle Berthold.

La présidente de la TME et préfète de la MRC du Granit, Monique Phérivong Lenoir, a de son côté informé que son organisation souhaitait également supporter le projet. Toujours dans le cadre du même fonds provincial pour les régions, la TME a recommandé à Québec un appui « très significatif » au Musée pour qu’il renouvèle son exposition. Elle ne peut toutefois mentionner le montant en attendant la réponse du provincial.

La populaire « tornade » du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

L’archéologie à l’honneur

À plus court terme, l’institution s’apprête également à inaugurer une autre nouvelle exposition permanente dès le 29 novembre. Encore là bien ancrée en Estrie, l’exposition Archéologie régionale, notre contribution se nourrit des différentes fouilles réalisées au cours des dernières années dans les environs, comme à Brompton, East Angus ou Weedon.

Le lancement la semaine prochaine coïncide aussi avec celui d’un ouvrage de l’archéologue Claude Chapdelaine, qui a collaboré aux fouilles. Ce nouveau livre porte d’ailleurs sur l’un des sites estriens, qui s’est révélé particulièrement riche.

Les recherches et les analyses effectuées à travers ces projets ont d’ailleurs permis de « contribuer à l’avancement des connaissances archéologiques de la région », notamment en faisant reculer de 3 000 ans les estimations sur la période d’occupation autochtone dans la région, indique Alex Martin.