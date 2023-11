Drapeau jaune pour les coûts de la salle intermédiaire

C’est pourtant une possibilité évoquée cette semaine à l’hôtel de ville de Sherbrooke lors de l’octroi de l’un des derniers contrats nécessaires pour compléter cette salle. À l’ouverture des soumissions, la plus basse dépassait en effet de 173 000 $ les prévisions.

Le contrat d’un peu moins de 1 M$ a tout de même été octroyé par le conseil, sans causer de friction. Le montant couvre la fourniture et l’installation des gradins et des fauteuils dans la future salle.

Une question s’impose à ce stade. Le financement sécurisé in extremis à l’hiver dernier pour boucler le budget de 21,8 M$ suffira-t-il? Après moults tergiversations politiques, le montage financier entre la Ville de Sherbrooke, Québec, Ottawa et le diffuseur Côté Scène a déjà été relevé à de nombreuses reprises et de façon substantielle au fil des années.

La salle intermédiaire serait annexée au Centre des arts de la scène Jean-Besré, selon l'une des dernières maquettes présentées publiquement. (Archives La Tribune)

Le projet global n’est pas encore officiellement en dépassement, a expliqué ce mardi aux élus la directrice du service des infrastructures urbaines, Caroline Gravel, mais il reste encore cinq autres contrats à octroyer pour finaliser les travaux au lieu de diffusion jeunesse, toujours en chantier en bordure de la rue du Dépôt et de la Wellington Sud.

« Il ne faudrait pas que ça dépasse pour les cinq autres contrats […] parce qu’il est possible qu’à la fin, on n’ait pas assez de sous », a-t-elle averti.

Dans ce contexte, les intervenants autour du projet sont déjà en mode prévention. Des « démarches » sont entreprises par Côté Scène pour arriver à combler un éventuel dépassement, a informé Mme Gravel. « Évidemment, on ne veut pas revenir demander de l’argent [au conseil] », a-t-elle clairement reconnu.

L’un des principaux appels d’offres à surveiller dans les prochains mois vise les équipements de sonorisation et d’éclairage. Pour ce qui est de la construction en tant que telle, de loin le contrat le plus important, il a déjà été octroyé à la fin de 2022 pour 14,6 M$. La livraison est toujours prévue pour la fin de 2024.