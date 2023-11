Le défilé du père Noël est à nos portes

Dès le début des célébrations, l’ambiance sera au rendez-vous que ce soit le long de la route du défilé ou même à la fin du parcours sur la rue Wellington Nord.

Père Noël, mère Noël ainsi que plusieurs de leurs copains ont déjà confirmé leur présence.

Des denrées non périssables et des dons seront d’ailleurs recueillis par une équipe de Moisson Estrie qui sera présente partout le long du parcours.

Pour les personnes qui désirent attendre le père Noël sur la Well Nord, des spectacles musicaux en plein air seront offerts par le groupe Germaine et Dj Huggies ainsi que d’autres activités comme un tour de petit train et un concours de dessin sont prévus pour aider à patienter.

Un spectacle de Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs aura également lieu dès 19 h.

Comme les dons reçus lors de la vente du potage au centre-ville, l’ensemble des profits de ce spectacle sera remis à La Grande Table.