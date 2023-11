Ville de Sherbrooke: la masse salariale pour le développement économique grimpera à 4 M$ en 2025

Les modalités de la réforme en marche en développement économique à Sherbrooke ont été présentées mercredi aux médias, au lendemain de l’approbation obtenue du conseil municipal. Selon les prévisions soumises, les sommes réservées au développement économique restent à un peu plus de 8,5 M$ annuellement, mais la proportion allouée à l’interne prend une claire tangente vers la hausse.

D’un peu plus de 1 M$ en 2023, la masse salariale du bureau, qui devient maintenant le service du développement économique, grimpe à 3,3 M$ en 2024, année de transition, puis à 4,1 M$ en 2025. Par conséquent, les organismes mandataires passent d’une masse salariale de 7,5 M$ (2023) à 4,6 M$ (2025).

Ces chiffres témoignent de la volonté de rapatrier certaines responsabilités au sein de la Ville et de conserver un seul organisme paramunicipal : Entreprendre Sherbrooke.

En termes d’employés, le service municipal grimpera à 34 personnes, contre 42 chez Entreprendre Sherbrooke, et 10 dans une nouvelle corporation chargée d’exploiter le centre de foires, pour un total de 86 postes. C’est 12 de moins qu’à l’heure actuelle, où la grande majorité des postes sont répartis dans les organismes paramunicipaux Entreprendre Sherbrooke, Sherbrooke Innopole et Destination Sherbrooke.

Ce rééquilibrage des ressources doit permettre à la Ville de « prendre la maîtrise de son développement économique », selon l’élue présidente de la commission du développement économique, Christelle Lefèvre.

Comment tracer la ligne?

Une analyse a été faite au cours des derniers mois pour bien départager les compétences logiques à municipaliser ou à mandater. Le directeur de bureau de coordination du développement économique, Philippe Cadieux, reconnaît que ce partage constitue en quelque sorte un « demi pas » vers une prise en charge complète par la Ville du développement économique.

À Sherbrooke comme ailleurs dans le monde municipal, il y a toutefois un « enjeu de culture » à changer pour assumer directement cette responsabilité, que le gouvernement leur a après tout attribuée seulement depuis 2017.

Philippe Cadieux, jusqu'à récemment directeur du bureau de coordination du développement économique de la Ville. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« Il y a des choses qui se délèguent bien, d’autres qui se délèguent moins bien », reconnaît-il aussi. Tout ce qui est contact de première ligne reste par exemple à Entreprendre Sherbrooke, dans le secteur paramunicipal. Il est aussi plus simple d’aller chercher certains fonds des autres paliers de gouvernement via un organisme mandataire. À l’inverse, « notre vision du territoire, c’est impossible de déléguer ça », affirme M. Cadieux.

Pour avoir observé les deux mondes, le directeur du nouveau service juge aussi qu’une petite organisation peut faire preuve d’une agilité que l’administration municipale ne peut égaler. À l’interne, à la Ville, il est toutefois possible de profiter de l’expertise de tous les services. « C’est toute une force de frappe… ton équipe c’est toute la Ville », décrit Philippe Cadieux.

À travers la transition, l’un des défis sera de « conserver le plus de talents possible », identifie-t-il. M. Cadieux indique aussi que l’objectif de cette réorganisation n’a jamais été de réaliser des économies d’échelles. « On a déjà fait notre part », juge-t-il en parlant du milieu du développement économique, qui a déjà subi des coupes dans les dernières années.