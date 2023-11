Le chantier de l’échangeur Darche suspend ses travaux pour la période hivernale

Depuis le début du projet en août, la circulation avait considérablement ralenti dans le secteur qui était à éviter, selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ).

Dès le 24 novembre, les automobilistes qui circulent sur l’échangeur pourront utiliser toutes les voies avec quelques restrictions.

Sur la King Ouest, la vitesse restera à 50 km/h alors que, sur l’autoroute 410, la vitesse reviendra à 100 km/h, sauf pour la direction ouest qui établira sa limite à 70 km/h. Les feux de circulation temporaires ne seront pas en service jusqu’à la reprise des travaux en mars.

La démolition du pont prévue au printemps

Selon l’ingénieur chargé de projet du MTQ Ishak Medfouni, le retour à la normale pour la circulation n’empêchera pas la progression du projet.

« Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de travaux du tout sur l’échangeur Darche ou sur la 112, précise l’ingénieur. Il va y avoir des travaux, mais le ministère des Transports les qualifie de travaux mineurs. On va faire ces travaux-là à partir du mois de décembre jusqu’au mois de mars à peu près. »

« Ce sont des travaux préparatoires pour le pont temporaire. On va faire les approches, on va faire le plan de maintien de circulation, on va voir comment on va gérer notre trafic. »

L’ingénieur Ishak Medfouni affirme que les travaux vont bien à l'heure actuelle. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Une fois la fin de la période hivernale, le projet passera à une étape cruciale des travaux.

« La date limite pour la démolition du pont actuel est le 31 mai 2024 et la démolition sera faite après qu’on a mis en marche le pont temporaire, note M. Medfouni. Pour l’instant, selon les échéanciers et les informations qu’on a, le pont temporaire va se faire entre la période de mars et de la mi-avril. »

« Une fois qu’on a démoli le pont existant, on va arriver à la phase de faire passer le ponceau sous la 410 et sous la 112 pour le ramener au quadrant sud-est et faire la partie à ciel ouvert pour rejoindre les deux côtés du ponceau. »

Le nouveau pont devrait être mis en service à partir du 15 décembre 2024.

Le projet suit les échéanciers

Jusqu’à présent, les travaux se déroulent bien d’après l’ingénieur. « On est à 20% du projet global par rapport aux travaux qui ont été réalisés. Au niveau des objectifs qu’on a fixés pour l’année 2023, on les a tous atteints. »

« Ce qui a été fait pour l’année 2023, les nouvelles bretelles qui vont rester à la fin du projet, elles ont toutes été finies à 90%. Il reste quelques petits raccordements à faire. On va les faire dans l’année 2024. On a effectué 50% du ponceau dans les bretelles. La troisième voie qui mène vers le boulevard Portland a été faite à 50% elle aussi. Elle va être finie en 2024 », énumère-t-il.

La construction du ponceau du ruisseau Lyon est complétée à 50% en date du 22 novembre. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« On n’a pas eu de surprises majeures, ajoute-t-il. On a eu quelques petits défis par-ci par-là, mais on les a tous résolus. C’est des choses qui sont tout à fait normales pour un projet de cette envergure. »

Pour la fin des travaux à l’échangeur Darche, le MTQ vise toujours le mois d’octobre 2025.