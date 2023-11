Grève: une chaîne humaine longue de près de 3 km à Sherbrooke

Les milliers de manifestants étaient dispersés entre les rues Northrop-Frye et Routhier.

Le président de la CSQ, Éric Gingras, était présent. « Depuis plusieurs mois, le gouvernement essaie de mettre en opposition les syndicats et la population alors que ce n’est pas une grève, une négociation de syndicats. Ce sont des travailleurs et travailleuses qui sont tannés, qui veulent se faire entendre et qui ont des attentes. Ils se fient sur cette négociation pour améliorer les conditions de travail. »

M. Gingras n’est pas surpris de l’ampleur de la mobilisation. « C’est certain que c’est un mouvement qui est historique. Je vais laisser au futur le soin de nous dire qu’est-ce que ce sera.»

«D’un point de vue d’un militant qui fait ça depuis 20 ans, président de la CSQ depuis bientôt trois ans, c’est du jamais-vu dans les dernières décennies.» — Éric Gingras

«Maintenant, on pourrait dire ça et que ça ne donne rien. À la fin, [on veut] améliorer les services publics. La population nous le dit. »

Le président de la CSQ, Éric Gingras (La Presse, Martin Chamberland/Archives La Presse)

Des rencontres ont eu lieu aux différentes tables de négociations, mardi, en compagnie du conciliateur, explique-t-il.

« Il y en aura aujourd’hui aussi probablement en début de soirée. Une grosse locomotive, c’est long à partir. C’est quand même paradoxal. Ç'a pris des mois pour que ça se fasse. De notre côté, on voulait donner un momentum à la négociation. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui et demain, on n’annonce pas de nouvelles dates de grève. On veut donner la chance à la négociation dans les prochains jours, mais on souhaite que ça débouche rapidement. »

Plusieurs personnes portaient des chandails de hockey en réaction à la subvention de 5 à 7M$ octroyée par le gouvernement Legault pour que les Kings de Los Angeles viennent disputer deux matchs à Québec. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« On va analyser la conjoncture. En début de semaine, on sera en mesure de voir où on est rendu. Il va rester environ trois semaines avant Noël. Si on veut réellement un règlement avant Noël, il faut que ça débloque aujourd’hui, demain, après-demain », lance-t-il.

Des milliers de personnes ont manifesté, mardi, devant le centre administratif du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS). D’autres manifestations ont eu lieu entre autres à Windsor, Val-des-Sources, à Magog et à East Angus.

Le front commun est composé de la CSQ, l’APTS, la CSN et la FTQ. Il représente environ 420 000 travailleurs dans les réseaux de la santé, des services sociaux, de l’éducation.

Le front commun sera également en grève le 23 novembre.

