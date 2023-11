Réforme du développement économique: une « prise de leadership » ou une « bureaucratisation »?

Il s’agit d’une avancée qui permettra à la Ville de mieux établir sa propre vision de développement et d’en prendre le leadership, ont exprimé d’un côté les conseillères Fernanda Luz et Joanie Bellerose.

La réforme découle des orientations données l’été dernier par le conseil, qui envisageait déjà rapatrier des ressources paramunicipales vers son bureau interne de coordination du développement économique en plus de regrouper Destination Sherbrooke et Sherbrooke Innopole au sein d’Entreprendre Sherbrooke.

Depuis, l’élaboration de cette réorganisation s’est « basée sur une solide analyse, et fait beaucoup de sens pour les différents acteurs du milieu économique », a assuré Christelle Lefèvre, la présidente de la commission du développement économique.

À l’inverse, son voisin à la table du conseil, Paul Gingues, n’a pas caché un « total désaccord » envers cette opération et son assurance que le conseil est en train de commettre une « erreur majeure ».

Le conseiller Paul Gingues, avec sa collègue Christelle Lefèvre en arrière-plan. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Il ciblait spécifiquement l’ajout de ressources humaines au sein même de l’administration municipale. « Réorganisation radicale », « bureaucratisation des activités », « mise au rancart » d’organisations paramunicipales reconnues, le conseiller du district de l’Université avait de sévères accusations à l’endroit de cette réforme, à laquelle il était opposé depuis le début.

Malgré des bémols, certains comme l’élue Annie Godbout ont voulu « laisser la chance au coureur », tout en envoyant un message de reconnaissance aux employés des organismes comme Destination Sherbrooke et Sherbrooke Innopole. Une mention similaire a été exprimée par Mme Lefèvre.

« Je ne pense pas que ça va nous aider à boucler des budgets futurs », a aussi commenté la conseillère Hélène Dauphinais, s’inquiétant de l’ajout de « 30 postes dans la machine [municipale] ». Elle a aussi déploré la « disparition » de Sherbrooke Innopole et le fait que l’on mise maintenant sur une organisation pourtant assez nouvelle, elle-même issue d’une fusion, Entreprendre Sherbrooke.

Malgré les inquiétudes soulevées, l’adoption a été majoritaire.

Pas du « brassage »

« Ce n’est pas du brassage de structure pour du brassage de structure », a de son côté assuré le maire suppléant Raïs Kibonge, mais plutôt un « transfert expertise ». Il a néanmoins commenté en plus tard qu’il croyait qu’un « dédoublement » peut exister dans certaines offres de services et que des économies d’échelles peuvent être trouvées, notamment en regroupant trois conseils d’administration en un seul, a-t-il donné en exemple.

Dans une lettre anonyme envoyée aux médias dans les derniers jours, les auteurs qui se présentent comme des entrepreneurs sherbrookois expriment pour leur part de vives inquiétudes envers la réforme sur la table, disant notamment craindre « des structures plus chères, mais pour moins de services ».

« La dernière chose dont nous avons besoin en ce moment même, c’est que nos élus et élues jouent dans les structures de gouvernance. […] Nous avons besoin du soutien et de la stabilité et non d’une période d’incertitude, voire de chaos, d’une durée indéterminée », affirment les auteurs de cette missive, qui appelle essentiellement le conseil à ne pas permettre à cette réforme d’aller de l’avant.

Ils s’interrogent entre autres sur l’origine de la démarche, alors que « notre modèle actuel est une référence en matière de développement économique, il fonctionne bien et il est inutile de chercher à le changer », jugent-ils.

En venant « engraisser l’appareil municipal d’une trentaine d’employés [...], la masse salariale projetée par les nouvelles structures dépasserait d’environ 140 000 $ le total des masses salariales actuelles des organisations en place, mais avec une douzaine de personnes en moins », selon les informations qu’ils disent détenir.

En guise d’explications, ils ciblent notamment les salaires plus élevés à la Ville que dans le secteur paramunicipal, en plus du poids accru sur les caisses de retraite. « C’est tout simplement indécent et d’une inutilité sans nom », tranchent les auteurs, sans signer.