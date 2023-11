La hache de guerre entre Québec Issime et Sherbrooke enterrée

« On est très satisfaits que ce soit réglé, lance d’emblée Robert Doré lors d’un entretien téléphonique. On va être bien contents de retourner à Sherbrooke. On ne reviendra pas à la Place Nikitotek, c’est sûr: elle est rendue dans un champ! »

Québec Issime a monté des spectacles entre 2015 et 2019 à la Place Nikitotek qui était située sur la rue des Abénaquis. En 2019, Sherbrooke a entamé des démarches «pour récupérer des paiements en souffrance de QI Productions qui totalisent 180 000 $», rappelle la Ville dans un communiqué de presse.

À l’automne de la même année, Sherbrooke a décidé de résilier le contrat avec Québec Issime et de cesser la présentation des spectacles à la Place Nikitotek. Elle a démonté l’amphithéâtre l’année suivante. En 2021, «la compagnie de production s’adresse à son tour aux tribunaux pour réclamer près de 1,2 M$ en indemnités compensatoires à la Ville, notamment pour avoir résilié le contrat qui visait la présentation d’une revue musicale à Sherbrooke jusqu’en 2024». Encore aujourd’hui, la scène est entreposée sur l’ancien lieu d’enfouissement de la rue des Pèlerins.

Une entente entre les deux parties a eu lieu en mars 2023 et a été officialisée en juin de la même année.

Robert Doré est producteur de Québec Issime. (archives La Tribune/archives La Tribune)

Robert Doré est bien clair: il n’était pas heureux de se faire traîner – et de traîner la Ville – devant les tribunaux. L’ancienne administration n’a pas seulement mis du sable dans l’engrenage, mais bien «du concassé», estime-t-il.

M. Doré déplore que le mandat de Destination Sherbrooke ait changé en plein milieu de son aventure en Estrie. «Ils avaient un organisme dédié à amener du tourisme à Sherbrooke. Le conseil a décidé de focaliser sur autre chose. Je ne veux pas discuter des décisions politiques. Mais les producteurs, maintenant, allons faire affaire avec les diffuseurs directement. [...] Après, que fais-tu? Tu négocies avec les 15 élus autour de la table?» se questionne-t-il.

«[L’ancien maire de Sherbrooke] Steve Lussier n’avait pas les compétences pour gérer ce dossier.» — Robert Doré

Actuellement à l’étranger, Steve Lussier a indiqué lundi soir ne pas être en mesure de commenter le dossier.

Le maire suppléant Raïs Kibonge n'a pas voulu commenter l'entente qu'a conclue la Ville avec Québec Issime au-delà du communiqué de presse publié par Sherbrooke. (Archives La Tribune, Simon Rancourt/Archives La Tribune, Simon Rancourt)

Pour le maire suppléant de Sherbrooke, Raïs Kibonge, les spectacles présentés par Robert Doré et son équipe «ont fait en sorte de modifier le parcours initialement prévu pour le théâtre de la place Nikitotek. Je suis heureux que nous ayons pu trouver un terrain d’entente à la satisfaction des deux parties», a-t-il réagi dans le communiqué de presse. Contactée par La Tribune, son équipe a décliné la demande d’entrevue.

«La Ville de Sherbrooke a toujours été satisfaite des prestations de la troupe Québec Issime qui a contribué à attirer des milliers de personnes au centre-ville», a complété le directeur général adjoint de la Ville de Sherbrooke, Gaétan Drouin.

Triste fin pour Nikitotek

Robert Doré juge «malheureux» qu’un «amphithéâtre unique comme la place Nikitotek soit disparu». «C’est le plus gros dommage dans l’industrie, déplore-t-il. C’était exceptionnel. Je trouve ça triste, ça n’aurait jamais dû arriver.»

«Les retombées économiques étaient là. Mais certains politiciens n’y croyaient pas. Oui, il y avait du travail à faire. On partait de loin: au départ, il n’y avait pas de toit. On en a fait fabriquer un et on a eu des problèmes. Mais au-delà de tout ça, c’est un endroit magnifique pour faire des spectacles», continue le promoteur saguenéen, outré par le «gaspillage de fonds publics» dans ce dossier.

M. Doré croit que «l’endroit le plus extraordinaire où mettre cette place, c’est le lac des Nations. La Fête du lac aurait pu utiliser la scène», cogite-t-il.

Retour de Québec Issime

Par ailleurs, Robert Doré assure que Québec Issime reviendra à Sherbrooke dès la saison 2024-2025. «Mais où, quand et comment? On a déjà des approches effectuées. On va être contents et fiers de revenir», lance-t-il, soulignant le nombre et la qualité de spectateurs qui ont pris place dans les gradins de la place Nikitotek.

En attendant, la troupe de Robert Doré présente son spectacle Party! à l’Espace Saint-Denis de Montréal. La Sherbrookoise Krystel Mongeau y performe actuellement.