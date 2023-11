Le projet résidentiel sur l’ancien golf Prince de Galles repris par le Groupe Custeau

Depuis la fermeture du Club de golf et tennis Prince de Galles en février 2017, de nombreuses possibilités ont été considérées pour ces terrains.

Un projet résidentiel avait été envisagé sur les terrains du golf en 2018, puis un méga-entrepôt de l’entreprise Kruger en 2020. La construction du méga-entrepôt était finalement tombée à l’eau, notamment à cause de la contestation citoyenne.

« On a repris le projet résidentiel initial », explique Charles Custeau, précisant que le Groupe Custeau effectue le projet « conjointement » avec le propriétaire original du terrain Cité Clark Ltée.

D’après M. Custeau, la taille des terrains varie entre 32 000 et 250 000 pieds carrés pour un total de plus ou moins 3 000 000 pieds carrés. Ils devraient être prêts à la construction tôt en 2024.

« Nous, on bâtit les infrastructures, donc, les rues actuellement. Une fois que les rues vont être bâties cet hiver, un client qui achèterait un terrain pourrait avoir un permis de construction à partir du printemps prochain. »

« Ce sont des terrains pas d’aqueduc et pas d’égouts, donc, des terrains avec des champs d’épuration et des puits artésiens », ajoute-t-il.

Les terrains devraient être prêts à la construction au printemps 2024. (Maxime Picard/La Tribune)

Les travaux ont débuté il y a environ 5 semaines selon le promoteur et se poursuivront dans les prochains mois. « Il va rester évidemment certains travaux à faire au dégel. »

« Normalement, on vend une fois que les rues sont terminées et les gens peuvent avoir un permis, mais on a déjà des réservations, note également Charles Custeau. Il y a de l’engouement déjà à ce moment-ci. Il y en a moins de ce genre de projet là, de grands terrains en ville. Donc, c’est un projet qui devrait assez bien fonctionner. »

Le promoteur estime que la construction de tous les terrains pourrait prendre « à peu près 5 ans » selon les conditions du marché.