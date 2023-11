Vers deux immeubles de six étages en bordure de la rue King Est

Il avait pourtant été bloqué en janvier 2022 par ce même conseil, alors fraîchement élu. La conseillère du secteur, Laure Letarte-Lavoie, rapportait à ce moment de nombreuses préoccupations et une absence d’information sur le projet dans le voisinage immédiat. Avec l’appui de ses collègues de Sherbrooke Citoyen, le projet avait alors été retiré au terme d’un vote serré où une majorité d’élus indépendants auraient plutôt souhaité laisser le processus cheminer.

Près de deux ans plus tard, le passage de la résolution au conseil n’a toutefois pas suscité de vagues et l’adoption a été unanime à la séance du 7 novembre. Mme Letarte-Lavoie a rappelé que le promoteur avait depuis fait une rencontre citoyenne, ce qu’il manquait essentiellement dans la première mouture.

Ce travail de communication a été réalisé l’an dernier et a permis de rassurer la plupart des inquiétudes citoyennes, a-t-elle rapporté. Une conclusion confirmée à La Tribune par le promoteur Robin Fortier. « Il y a toujours des gens qui restent contre, mais en général, dans l’assemblée, les gens avaient bien compris les enjeux », a-t-il commenté.

Comme le zonage permet actuellement la construction de bâtiments de quatre logements maximum, la réalisation d’un quartier de ce type amènerait plus de nouvelles rues et de circulation vers le quartier adjacent. Les deux immeubles de six étages permettraient au contraire de relier directement à la rue King et de couvrir moins d’espace sur le terrain boisé. « On conserve 45 % du couvert végétal et 100 % des milieux humides sur le site » avec le projet actuellement sur la table, a assuré M. Fortier.

Vue aérienne du terrain en question avec la rue King Est en arrière-plan. (Jean Roy/La Tribune)

Le terrain en question est encadré par les rues King Est, du Verger, du Conseil et Laprise, dans le district de l’Hôtel-Dieu. En plus des immeubles de six étages, quatre habitations multifamiliales de quatre logements sont également dans les plans, pour un total de 160 unités. Le projet n’a pas changé en profondeur depuis la version rejetée.

Alors valait-il la peine de retarder ce projet de plusieurs mois pour aboutir essentiellement au même résultat? « Au point où je suis rendu aujourd’hui, on pourrait se dire “ça aurait été le fun que ça passe [en 2022] et qu’on ne perde pas ce temps-là”. Mais dans le contexte où j’arrivais comme nouvelle élue, c’était correct […] de s’assurer que ça soit bien fait. Une fois que tu dis oui, tu ne peux plus reculer », a commenté Mme Letarte-Lavoie.

Le promoteur ne s’est pour sa part pas montré irrité du cheminement du dossier, prenant même une partie du blâme pour ne pas avoir informé la population plus en amont. S’il reste encore plusieurs étapes à franchir et qu’il ne peut avancer de date pour démarrer les travaux, Robin Fortier dit tout de même constater que son projet est maintenant « sur la bonne voie ».