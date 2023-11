Nancy Robichaud ne briguera pas un second mandat

Nancy Robichaud, conseillère municipale pour le district du Lac-Magog, déménage hors de Sherbrooke et ne briguera pas de second mandat. (Simon Rancourt/Archives La Tribune)

La conseillère, qui a été élue pour la première fois au conseil municipal de Sherbrooke aux dernières élections en 2021, en a fait l’annonce sur Facebook. En entrevue avec La Tribune, elle explique que son déménagement n’était pas prévu « jusqu’au début septembre ».

« C’est arrivé comme ça. On se cherchait une façon de permettre à mon fils d’accéder à la propriété et une opportunité s’est présentée à Windsor », indique Mme Robichaud.

Il était toutefois important à ses yeux de terminer son mandat à titre de conseillère municipale, qui s’échelonnera encore sur deux ans. Elle admet avoir posé « beaucoup de questions » au Directeur général des élections du Québec pour être certaine de réaliser le tout en concordance avec les différents règlements qui balisent le rôle d’élu municipal.

« Il y a des conditions pour demeurer éligible, en quelque sorte, comme élu après ton élection. Il faut être inscrit sur la liste électorale de la ville en question, ce qui est possible pour les résidents, les gens qui y possèdent une entreprise ou des immeubles à logements. Moi, j’ai deux immeubles à logements dans mon district. L’autre condition, c’est d’avoir un pied-à-terre qu’on occupe de façon continue ou non pour le travail. Je me suis donc loué une chambre ici », note Mme Robichaud.

« Je ne voulais pas que les citoyens soient aux prises avec une élection partielle, notamment en raison des coûts, continue-t-elle. Ça coûte cher, une élection partielle. C’est une question de respect aussi : je veux continuer à aider les citoyens qui m’ont élue pour les deux prochaines années et je ne le ferai pas avec moins d’intérêt. »

Lors du scrutin de 2021, Nancy Robichaud avait obtenu 55,6% des voix dans son district dans une course à deux qui l’opposait à la candidate de Sherbrooke citoyen Sophie Payeur.

Pas un défi

La conseillère du Lac-Magog, qui est aussi présidente de la Commission de la culture, des loisirs, des sports et du plein air et d’Excellence sportive Sherbrooke, notamment, ne croit pas que son déménagement dans une autre municipalité nuira à son travail auprès de ses concitoyens.

« Beaucoup de citoyens nous appellent. Il y en a certains qui nous demandent de se rendre chez eux et, quand ça va arriver, je ne serai pas à l’autre bout du monde, mais à 20 minutes du district. Je pourrais vivre dans Fleurimont et représenter Lac-Magog et être pratiquement à la même distance », souligne Mme Robichaud.

Dans son message transmis sur Facebook aux citoyens de son district, elle assure être « fière de ce que j’ai réussi à accomplir jusqu’à présent comme conseillère municipale, mais également avant, pour le district ».

« Deux ans plus tard, c’est toujours un privilège et un réel plaisir d’être votre conseillère municipale. Depuis le début de mon mandat, je travaille avec les citoyens et pour les citoyens. Mon lien avec vous est très important pour moi », ajoute-t-elle.

Nancy Robichaud assure par ailleurs avoir reçu l’appui de ses collègues « les plus proches » dans ses démarches.