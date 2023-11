Deux nouveaux sites de dépôt du verre en 2024 à Sherbrooke

C’est l’une des informations qui a ressorti de la commission de l’environnement et de la mobilité de la Ville de Sherbrooke, jeudi matin.

Le nord de Sherbrooke et le secteur Lennoxville sont les deux endroits qui ne sont pas encore desservis par la collecte volontaire de verre. L’emplacement du site de Lennoxville n’a pas été avancé, mais il est question de Défi Polyteck pour le secteur nord. L’acquisition des conteneurs est en cours, a-t-on précisé. Juillet 2024 a été avancé à quelques reprises en termes d’échéancier.

Jean-Claude Thibault, porte-parole d'Opération Verre-Vert, et André Beauregard, du comité du verre de Sherbrooke, ont participé à la commission de l'environnement et de la mobilité jeudi. (Jean Roy/La Tribune)

Le projet-pilote sur la collecte de verre a été lancé en juillet 2020. Pour le moment, il compte huit points de dépôt comprenant 18 conteneurs.

« Le comité du verre est déçu de la vitesse à laquelle ça opère. Le projet-pilote a débuté en juillet 2020, a rappelé André Beauregard, du comité du verre de Sherbrooke. On était censé avoir dix sites. On a opéré à six sites et là à huit. Un projet-pilote, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit avec les normes voulues […] On comprend mal à quelle vitesse ça bouge. »

« La localisation des deux nouveaux sites devrait être dans des endroits stratégiques, là où la population fait son épicerie », a-t-il également plaidé. Il a rappelé du même coup que la modernisation du système de consigne provinciale, qui devait inclure les contenants de plastique, de verre et le carton multicouche, a été reportée trois fois. L’échéancier est maintenant fixé en mars 2025 par le gouvernement provincial.

La présidente de la commission de l’environnement, Joanie Bellerose, a dit comprendre l’impatience des groupes de citoyen dans ce dossier. Même discours du côté de Geneviève La Roche. Les deux conseillères municipales ont toutefois soulevé différents enjeux rendant l’avancement du dossier plus complexe.

Plusieurs d’entre eux ont été soulevés au fil des discussions, dont des enjeux de logistique, de capacité et de capacité opérationnelle de la main-d’œuvre. Joanie Bellerose a aussi fait valoir qu’avec la modernisation de la collecte sélective, les municipalités se retrouvent en transition dans une nouvelle façon de collecter la matière.

« On n’a pas beaucoup de contrôle sur cet aspect de la modernisation de la collecte sélective », a fait valoir Mme Bellerose.

La présidente de la commission de l'environnement et de la mobilité, Joanie Bellerose. (Jean Roy/La Tribune)

Porte-parole d’Opération Verre-Vert, Jean-Claude Thibault a pour sa part plaidé pour garder le gisement de verre ici.

Le verre récolté dans les points de dépôt volontaire est acheminé à Saint-Jean-sur-Richelieu où il est traité et réacheminé vers des fonderies.

« On serait fou d’envoyer ça à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a tout avantage à avoir un centre de transbordement pour que l’on puisse faire un gisement local », a-t-il fait valoir.

Le préfet de la MRC du Val-Saint-François, Luc Cayer, aussi maire de Stoke, a déjà plaidé pour que chaque région ait un centre de transbordement afin de diminuer la consommation d’essence pour le transport du verre.

Pour la première année complète du projet, 632 tonnes ont été amassées en 2021, puis 716 en 2022. Cette année, les projections montrent que 730 tonnes pourraient être amassées.

Le bilan de la collecte du verre par dépôt volontaire a également montré des coûts de 60 000 $ en 2022.