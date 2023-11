La halte-chaleur déménage sur Well Sud et prévoit plus de visites

Le projet pilote qui a vu naître la halte-chaleur, cet établissement où des personnes itinérantes peuvent aller se réchauffer lors des nuits d’hiver, doit durer deux ans. Lors de la première de ces années, en 2023, la ressource a accueilli un peu plus de 340 usagers uniques dans un bâtiment de la rue Alexandre, tout près de l’intersection avec la rue Olivier.

Pour l’hiver 2024, l’emplacement de la halte-chaleur sera plutôt au 561 rue Wellington Sud, soit directement dans le bâtiment occupé par les différentes ressources du Partage Saint-François, à proximité du pont Joffre.

« Selon ce qu’on a vu l’an dernier, on s’est dit qu’on était mieux de se trouver un nouveau local. Le Partage Saint-François a bien voulu nous en louer un, donc on l’a pris », explique le coordonnateur de la Table itinérance de Sherbrooke (TIS), Gabriel Pallotta.

La halte sera gérée, pour une deuxième année, par Iris Estrie, mais un comité dédié à la ressource existe à la TIS. Sa date d’ouverture prévue est le 1er décembre 2023. La halte-chaleur sera ouverte de 20 h à 8 h jusqu’au 31 mars 2024.

D’après M. Pallotta, une augmentation des visites est à prévoir cette année, car tous les indicateurs pointent vers une hausse de l’itinérance en région comme ailleurs en province. Il fait notamment référence au dernier dénombrement de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), qui montrait récemment que l’Estrie a vu sa le nombre de personnes en situation d’itinérance sur son territoire bondir de 50% entre 2018 et 2022.

En demeurant « optimiste » Gabriel Pallotta envisage une hausse de 10% à 15% de l’achalandage par rapport à 2023.

Gabriel Pallotta (Simon Rancourt/Archives La Tribune)

Adaptation

L’an dernier, des agents de sécurité assuraient la supervision des lieux. TVA Sherbrooke rapportait l’hiver dernier que certains d’entre eux craignaient pour leur sécurité en raison de menaces ou de gestes violents proférés à leur endroit par des usagers. Un manque de main-d’oeuvre chez ces agents de sécurité avait aussi forcé la halte-chaleur à fermer à certains moments.

« Cette année, la supervision se fera par six intervenants qui seront toujours en équipe de deux. Si, par une grande malchance, tout le monde est malade et qu’il ne reste qu’un intervenant disponible, on n’ouvrira simplement pas cette journée-là », affirme M. Pallotta.

Assurant que les agents de sécurité avaient fait un bon travail en 2023, il estime néanmoins que la présence de ressources formées en intervention auprès des personnes en situation d’itinérance sera bénéfique pour la halte et ses usagers.

Questionné à savoir si une collaboration est prévue avec les différentes équipes du Partage Saint-François, Gabriel Pallotta indique que la volonté de la halte est d’être indépendante par rapport au Partage, mais qu’évidemment des « collaborations ponctuelles » pourraient se développer en raison de la proximité des lieux et de la similarité des missions des deux ressources.