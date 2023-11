200 000 $ pour sonder les Sherbrookois sur leur arrondissement

L’initiative est légitime, selon les avis exprimés mardi à l’hôtel de ville, mais pas nécessairement une priorité à financer dans le prochain budget, ont déjà exprimé certains élus.

Baptisée Sherbrooke au service de ses quartiers, l’exercice s’articulerait en deux temps : d’abord un sondage auprès de la population et des organismes, puis des rencontres citoyennes pour permettre des échanges plus complets.

On souhaite ainsi mesurer la satisfaction quant aux services de proximité offerts et le sentiment d’appartenance au sein de chacun des quatre arrondissements de la Ville, entre autres.

Le coût de 200 000 $ prévu a néanmoins refroidi plusieurs élus, au moment où ils sont par ailleurs engagés dans le processus budgétaire pour 2024. « Je pense qu’on a d’autres priorités », a résumé la conseillère Annie Godbout, qui soulevait également que l’élaboration du plan d’urbanisme à venir comporte déjà un exercice de consultation. Son arrondissement, celui de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville, tient déjà des cafés-rencontres qui permettent de prendre le pouls de la population et d’échanger.

Nancy Robichaud jugeait aussi les coûts démesurés, alors qu’un sondage a pu être réalisé en arrondissement pour 15 000 $, a-t-elle donné en guise de comparatif. Paul Gingues croit pour sa part qu’un budget de 50 000 $ suffirait pour réaliser l’exercice. Il jugeait aussi pertinent de se coller sur des enjeux plus actuels, comme de consulter les gens sur « les choix pris dans les deux dernières années » par ce conseil.

Quel rôle et quel avenir pour les arrondissements?

Pour lui, il est néanmoins clair qu’à l’arrondissement des Nations, le plus populeux des quatre, issu de la fusion en 2017 des anciens arrondissements Jacques-Cartier et Mont-Bellevue, il est « difficile d’avoir un sentiment de proximité ».

La mairesse Évelyne Beaudin avait déjà affiché une ouverture prudente à l’idée de revenir en arrière sur ce point. Questionné sur sa perception de son propre arrondissement, celui des Nations, l’élu du district du même nom et maire suppléant Raïs Kibonge a dit vouloir attendre de voir les avis exprimés par les citoyens avant de se mouiller. « Je suis à cheval sur les deux [arrondissements de Jacques-Cartier et du Mont-Bellevue], alors je ne sais pas si j’irais dans le nord ou dans le sud », a-t-il lancé.

Contrairement à certains collègues, le conseiller défend tout à fait l’exercice et analyse même qu’il manque une direction claire à Sherbrooke quant au rôle des arrondissements. « On avait une réforme en cours, qui a été coupée nette en 2017 [en raison du changement à la mairie] et après ça, l’administration municipale a fait de son mieux », a-t-il observé en parlant de la réforme entreprise par l’administration Sévigny en 2015. Les changements visibles comme le redécoupage des districts ou la perte de l’arrondissement de Brompton avaient seulement pris effet en 2017. L’élue actuelle du district de Brompton, Catherine Boileau, a pour sa part jugé « pertinent d’aller voir les avis quelques années plus tard ».

Le chantier consultatif prévoit d’ailleurs un espace pour discuter du rôle et des champs de compétences des arrondissements, mais aussi de leur découpage, ainsi que ceux des districts.

Sur un autre point, l’élu Marc Denault a dit observer que « la mobilisation du milieu est moins forte qu’avant », notamment en termes de bénévolat ou de collecte de fonds, une tendance qu’il faudra analyser et voir comment déjouer.

Parmi ses objectifs, l’initiative Sherbrooke au service de ses quartiers abordera également des questions comme l’aménagement à l’échelle du quartier, la participation citoyenne de proximité et le sentiment appartenance des communautés. Elle doit aussi servir à définir les bases d’une politique de développement des communautés, selon la Ville.