Transfert d’entreprises: le Québec peut faire mieux

Le virage numérique et la robotisation doivent devenir des priorités pour les petites et moyennes entreprises du Québec qui accusent un retard face à leurs concurrentes nord-américaines (Archives La Tribune)

« Le transfert d’entreprises, c’est un enjeu majeur pour soutenir le développement économique du Québec et pour contribuer à réduire le fameux écart de richesse entre le Québec, l’Ontario et le reste du Canada », a déclaré Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président Services aux entreprises de Desjardins, qui a dévoilé ces chiffres lors de son passage à Sherbrooke afin de sensibiliser les entrepreneurs à l’importance de bien planifier le transfert de leur entreprise.

« C’est un enjeu de société que nous devons attaquer de front si nous souhaitons maintenir nos sièges sociaux au Québec et dans nos régions. » — Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président Services aux entreprises de Desjardins

Selon le Centre de transfert d’entreprise du Québec, depuis la pandémie, on observe une hausse de 147 % du nombre d’entreprises ouvertes à un transfert: elles sont passées de 15 000 à 37 000.

Rareté de repreneurs

« Ce qu’on voit présentement dans l’économie, c’est que de plus en plus de propriétaires d’entreprises pensent à passer les rennes à quelqu’un d’autre. Mais, pour des raisons de démographie, de pandémie ou d’incertitude économique, on voit de moins en moins de gens se pointer pour prendre le relais. »

Même si deux entreprises sur trois au Québec sont de type familial, aucune donnée probante ne permet présentement d’identifier la proportion de transferts à l’intérieur de la famille. En janvier dernier, une étude menée par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) révélait que la moitié des propriétaires vendront leur entreprise à un acheteur sans lien de parenté. Parmi les répondants, 24 % prévoyaient vendre à un proche parent et 23 %, à leurs employés. Dans quatre pour cent des cas, on envisageait la liquidation ou encore la fermeture pure et simple.

Alors qu’il n’y a pas si longtemps un transfert d’entreprise pouvait se réaliser à l’intérieur d’une année ou deux, le contexte actuel exige une plus grande préparation, prévient Jean-Yves Bourgeois.

Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président aux entreprises de Desjardins (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

« Lorsqu’il n’y a pas de succession déjà établie, et qu’on est dans un secteur de l’économie un peu plus sensible aux changements de propriétaires, il est bon de se donner un horizon de trois à cinq ans, parfois même jusqu’à sept ans. Plus on se donne du temps, plus on se donne de chances de succès. »

Aspect émotif

Outre le temps nécessaire à la réussite d’un transfert, l’aspect émotif d’une telle transaction entre aussi parfois en ligne de compte.

« Parfois, et avec raison, les entrepreneurs sont très attachés à leur entreprise, au point de devenir leur identité. De laisser les rennes à quelqu’un d’autre, même si c’est un investissement partiel, comporte souvent son lot d’émotion. En planifiant sur une plus longue période de temps, on est capable de s’habituer et de réduire le caractère émotif de la démarche », constate M. Bourgeois.

Virage numérique : remède à l’inflation

L’autre enjeu majeur auquel les PME québécoises doivent s’attaquer de façon urgente, selon M. Bourgeois, est celui de la transformation numérique. Un domaine où le Québec accuse un retard considérable par rapport au reste du Canada, et pire encore, face aux États-Unis, le principal marché d’exportation des PME québécoises.

Au cours des 10 dernières années, les investissements en technologie de l’information aux États-Unis ont augmenté de 99 %, alors qu’au Canada, ils ont augmenté de 13 % durant la même période, selon Desjardins.

Or, selon Jean-Yves Bourgeois, les investissements en transformation numérique sont non seulement une réponse aux enjeux de main-d’œuvre : ils sont aussi un remède à l’inflation. L’organisation du travail, la numérisation, la robotisation permettent de gagner en efficacité et en compétitivité face aux fluctuations économiques.

« Le meilleur moment pour investir dans le virage numérique, c’est maintenant. Oui, il y a de l’incertitude économique, mais les entrepreneurs doivent savoir qu’il y a des ressources et de l’accompagnement à leur disposition pour entreprendre ce virage. Il y a des centres d’expertise, des programmes de formation et de subventions qui existent spécifiquement pour eux. Le conseil que je leur donnerais, c’est de parler à leur directeur de comptes. Ils ont tous les outils pour leur ouvrir les portes. »