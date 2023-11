Denis Beaulieu, « l’infatigable chercheur de la petite histoire », n’est plus

Selon son épouse, son décès est survenu à la suite d’une chute malencontreuse dans l’escalier de sa résidence de Sherbrooke, le 12 juin dernier.

« Il était en train de remonter l’escalier du sous-sol quand, tout à coup, j’ai entendu un bruit, a expliqué Gabrielle Beaulieu. Je ne sais pas s’il a eu un malaise ou quoi, mais quand je suis arrivée, il était étendu par terre... D’après moi, la chute a été fatale. »

Denis Beaulieu est né en mars 1944, près de la base militaire de Nanaimo, en Colombie-Britannique, alors que son père venait d’être mobilisé en Europe vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

Jusqu’à son décès, sa passion pour l’histoire et la généalogie auront occupé tous ses temps libres... et même davantage. « Il était tout le temps dans son bureau au sous-sol, en train de chercher dans ses livres ou sur l’ordinateur, raconte son épouse. Et il écrivait tout ce qu’il pouvait trouver d’intéressant sur l’histoire et la généalogie. Il adorait ça... »

Auteur de nombreuses chroniques publiées dans La Tribune ainsi que dans la revue L’Entraide généalogique, Denis Beaulieu a aussi signé ou cosigné une vingtaine d’ouvrages, portant sur l’histoire régionale, mettant en lumière le parcours de citoyens dont le nom fait partie du patrimoine régional.

Son inlassable contribution à la généalogie régionale lui a valu le titre de « membre à vie » de la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est, fondée en 1968, et dont il a présidé le conseil d’administration. Il était aussi membre de la Société d’histoire de Sherbrooke, devenu le Musée d’histoire de Sherbrooke (Mhist).

Son implication au sein de ces deux organismes lui a aussi permis de tisser des liens d’amitié avec d’autres passionnés d’histoire de la région. Parmi eux, le professeur émérite de l’Université de Sherbrooke, Jean-Marie Dubois, avec qui il a collaboré à la publication d’une série de livres, intitulée Visages estriens: hommage à nos gens, dont le premier tome est paru en 2017.

« C’est en travaillant sur ce livre que notre amitié s’est forgée, souligne Jean-Marie Dubois. On avait le même intérêt : celui d’informer nos concitoyens sur l’histoire régionale des Cantons-de-l’Est. »

« Denis était non seulement un chercheur infatigable; il était aussi un très bon photographe. » — Jean-Dubois, professeur émérite de l'Université de Sherbrooke

Lorsque j’avais besoin d’une photo pour mes recherches, il prenait son appareil photo et allait photographier l’endroit, souvent d’un point de vue très original. »

Pour David Lacoste, directeur général du Mhist, l’apport de Denis Beaulieu à la diffusion de l’histoire s’est manifesté de plusieurs façons.

« Que ce soit en collaboration avec La Tribune, par son livre sur l’histoire du maire [Jérôme A.] Chicoyne ou encore ses éphémérides estriennes et tous ses écrits, il a contribué, à sa façon et avec engagement, à enrichir la mémoire collective de la région. »

Denis Beaulieu a été à l’emploi de plusieurs ministères, tant au fédéral qu’au provincial, tout en poursuivant ses recherches de façon discrète. Jusqu’à ce qu’il soit projeté sous les feux de la rampe, en 2019.

Coup sur coup, il reçoit alors le Prix La Tribune de la Société d’histoire de Sherbrooke, le Mérite estrien, le Prix Renaud-Brochu de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie ainsi que la médaille d’argent du lieutenant-gouverneur du Québec.

« Ça me donne une tape dans le dos c’est sûr, même si je n’aime pas ça être en avant, reprend-il. Quant à moi, il faut faire le travail et tant que le travail est fait, c’est ça qui est intéressant », avait-il alors déclaré à La Tribune à la suite de tous ces honneurs.

Outre son épouse Gabrielle, Denis Beaulieu laisse derrière lui ses quatre enfants, ses sept petits-enfants et six arrière-petits-enfants. Ses obsèques seront célébrées le samedi 24 juin, à 14 h 30, en l’église Saint-Jean-Bosco de Magog.