Conseils et astuces pour nos plateformes numériques

Permettez-moi de leur souhaiter la bienvenue, et c’est l’occasion de donner quelques renseignements et conseils d’intérêt général sur l’utilisation de nos plateformes numériques, notamment l’appli téléphone et tablette.

Notre application dynamique s’éloigne du modèle d’une édition classique pour répondre aux rituels d’information de plus en plus variés de nos lecteurs. Bien que l’application contienne encore des sections thématiques (Actualités, Affaires, Arts, Sports, etc.), faire la tournée des sections n’est plus la façon idéale de consulter notre offre d’information. Certes, vous trouverez une tonne de contenus, mais hiérarchisation ou sélection.

Voici d’autres portes d’entrée plus efficaces pour consulter votre média local :

- Si vous venez nous voir plusieurs fois par jour, la page d’accueil est sans contredit votre meilleure option. Vous y trouverez toujours les neuf contenus les plus pertinents du moment, suivis des articles les plus populaires et des chroniques, notamment. La page d’accueil est constamment mise à jour.

- Si vous cherchez nos meilleurs contenus des 24 dernières heures tels que sélectionnés par notre salle de rédaction, commencez plutôt votre visite par la section Nos choix, que vous trouverez en appuyant d’abord sur «Les essentiels», dans le bas de l’écran, puis «Nos choix». C’est une section plus statique, mais qui vous met en contact avec les contenus-clés, avec navigation latérale possible.

Cliquez sur «Les essentiels» et ensuite sur «Nos choix» pour obtenir nos meilleurs contenus des 24 dernières heures.

- Si vous souhaitez des contenus choisis spécifiquement en fonction de vos intérêts, consultez le fil «Pour toi», toujours via le bouton «Les essentiels». Vous pouvez déterminer vos préférences de contenu pour ce fil en appuyant sur la roue dentée, a haut à droit de la section Les essentiels.

Cliquez sur «Les essentiels» puis sur «Pour toi» pour accéder aux contenus choisis spécifiquement en fonction de vos intérêts.

- Enfin, si vous souhaitez consulter l’ensemble des contenus locaux et régionaux que nous produisons, ils sont disponibles dans la section Ma région (en haut à gauche de la page d’accueil), en ordre chronologique inversé.

Les abonnés à nos forfaits Tout compris et Ultime ont aussi accès à des éditions électroniques quotidiennes (qui reproduisent en partie la lecture d’un journal papier), disponibles pour l’instant sous le bouton «Édition imprimée». Vous trouverez dans cette même section la réplique électronique intégrale de notre édition historique du 30 décembre 2023.

Cliquez sur Édition imprimée pour accéder au format intégral.

Culture et Art de vivre

Nous publiions aussi le samedi dans notre édition papier un Mag rassemblant du contenu culturel et du contenu art de vivre. Sachez maintenant que nous diffuserons ce contenu de manière plus étendue au fil de la semaine, au moment.

Nous savons que vous aimez nos contenus Art de vivre, notamment la chronique voyage Le Bourlingueur ou la chronique Sortie prendre l’air. Celles-ci sont disponibles à tout moment dans la section Vivre, accessible via les menus principaux de l’appli ou du site web.

Avis de décès et avis publics

Nous servons le public et notre communauté par notre contenu journalistique, mais aussi par la transmission d’informations essentielles au fonctionnement de nos institutions et de la vie démocratique. C’est pourquoi nous croyons toujours à notre rôle dans la diffusion des avis publics et appels d’offres des municipalités ou autres organisations publiques ou parapubliques. Vous trouverez les avis publics via le menu de l’appli ou via ce lien : https://www.latribune.ca/avis-publics/

De même, votre média local a historiquement été au cœur de la communication pour annoncer le décès d’un proche. Nous continuons d’être présents pour vous et votre famille, via notre site spécialisé, que je vous invite à inscrire dans les favoris de votre navigateur : https://necrologie.cn2i.ca/lt . Vous pouvez aussi y accéder via le menu de l’appli ou du site web.

Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir nos plateformes numériques, et ne soyez pas gênés de m’envoyer vos commentaires et suggestions à hugo.fontaine@latribune.qc.ca

Notre service à la clientèle est disponible également pour vous aider au 819-564-5466 ou au abonnement@latribune.qc.ca

Au plaisir de vous servir en 2024. Que l’année 2024 soit à la hauteur de vos espérances !

Hugo Fontaine