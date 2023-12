Bonjour chers lecteurs,

La Tribune lève l’encre!

Pour sa toute dernière édition imprimée, La Tribune célèbre ses presque 114 ans d’histoire et salue son avenir entièrement numérique.

Le vétéran journaliste Alain Goupil retrace la naissance de votre journal, le lundi 21 février 1910, à 16 heures. C’est à ce moment précis que les 5000 copies du tout premier numéro de La Tribune sortent des presses pour être distribuées dans dix points de dépôt de la ville de Sherbrooke, mais aussi à Windsor, Richmond, Eastman, Farnham, Waterloo et Granby. Plus loin, il retrace les nombreux déménagements, de la rue Wellington à la King, en passant par les rues Dufferin et Roy.

De son côté, Jacynthe Nadeau résume l’évolution des technologies utilisées pour produire le journal en 10 étapes marquantes. Entre les lettres de plomb, le bélinographe, Internet et le cellulaire, ce sont quelques petites révolutions qui ont permis de mieux de capter l’information afin de la transmettre à nos lecteurs. Jacynthe Nadeau signe également quatre pages pour saluer le travail des indispensables camelots.

Serge Denis présente deux retraités de La Tribune qui ont contribué à son rayonnement: Gérard Dutil, typographe et infographe, et Mario Lebel, pressier, qui cumulent près de 90 années d’expérience au journal. Les presses ont longtemps fait la fierté de La Tribune, qui doit beaucoup à tous ses travailleurs de nuit. À la veille de sa retraite, Serge Denis propose un billet saluant la fin de l’âge du papier.

Les journalistes et chroniqueurs Karine Tremblay, Mickaël Bergeron, Steve Bergeron, Jonathan Custeau jettent un regard personnel sur cette étape importante dans l’histoire de La Tribune.

Aux sports, plusieurs ex-journalistes nous rappellent leurs meilleurs souvenirs de leur passage à La Tribune. On peut lire, une dernière fois sur papier, les mots de Mario Goupil, Pierre Turgeon, Jean-Guy Rancourt, Pierre Dubois et Yanick Poisson.

Bon voyage dans le temps et rendez-vous sur nos plateformes numériques!

Bonne lecture!

Pour consulter l’édition réplique intégrale de La Tribune de cette semaine, cliquez ici.

Nous vous rappelons que les répliques numériques intégrales de nos éditions magazine ne sont accessibles qu'aux abonnés aux forfaits Le numérique tout compris et Le numérique et papier tout compris. Intéressé par l'un de nos forfaits d'abonnement? Cliquez ici!

À noter : vous devrez être connecté à votre compte utilisateur afin d’accéder aux répliques intégrales.