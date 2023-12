Pour l’occasion, une édition spéciale historique a été conçue. « On fait un plongeon dans le passé. On revient sur bientôt 114 ans d’histoire à travers les évolutions technologiques qui ont marqué le journal », explique la rédactrice en chef de La Tribune, Chloé Cotnoir.

Les différents acteurs qui ont permis de produire le papier pendant plus d’un siècle sont mis en lumière. Le travail de pressier, camelot ou même photographe est exploré.

Les lecteurs pourront aussi renouer une dernière fois avec la plume d’anciens journalistes et chroniqueurs. Luc Larochelle dresse notamment son analyse de la Ville de Sherbrooke. Il a assisté à la présentation du plus récent budget pour vous offrir cette ultime chronique.

Les plateformes numériques vont permettre à La Tribune d’offrir plus d’instantanéité aux Estriens. « Les lecteurs seront mieux servis d’heure en heure », souligne Mme Cotnoir.

Il s’agit d’une journée douce-amère pour toute l’équipe, qui appréciait profondément le format papier. Malgré tout, le virage 100% numérique est une source de motivation. Plus que jamais, la salle de rédaction se dit prête à dénicher du contenu de qualité.

« C’est sûr que c’est dommage, car c’est un médium qu’on aimait. J’aimais beaucoup travailler sur l’élaboration du papier avec les collègues. C’est un virage qui est nécessaire. Je pense que le lecteur est beaucoup mieux servi notamment en termes de rapidité qu’on peut avoir sur la nouvelle », explique le journaliste Anthony Ouellet.

Des membres de l'équipe de La Tribune. (Jean Roy/La Tribune)

Le média a connu des changements à la vitesse « grand V » dans les dernières années, remarque la journaliste Jasmine Rondeau.

« Entre mon entrée en 2019 et maintenant, j’aurai à la fois connu l’époque des six publications papier par semaine et le passage complet au numérique. J’ai un pincement pour les prochains arrivés qui n’auront pas l’occasion de conserver leurs premières Unes dans une boîte comme je l’ai fait, mais je suis convaincue qu’on aura l’occasion de voir naître d’autres façons tout aussi précieuses de partager notre travail à la population. »

Les fidèles lecteurs de La Tribune peuvent être rassurés puisque le quotidien poursuit sa mission d’information locale sur ses plateformes numériques.

« J’entrevois la suite avec une certaine excitation. Je pense qu’on avait tous hâte d’être rendus là. Ça fait longtemps qu’on le prépare et qu’on sait que ça va venir. On a hâte d’expérimenter le 100% numérique et de pouvoir avoir la chance d’évoluer dans un environnement où toute notre concentration et notre énergie seront mises sur une seule et même plateforme plutôt que deux », soutient l’éditeur de La Tribune, Hugo Fontaine.

Le numérique permet d’explorer des possibilités quasi infinies, rappelle-t-il.

Notre couverture de l’actualité se poursuit sur l’application La Tribune et sur le latribune.ca.

À demain!