Bonjour chers lecteurs,

À deux jours de Noël, la chroniqueuse Karine Tremblay nous raconte sa rencontre avec Franklin Dorey, sans doute le père Noël le plus occupé en Estrie. Celui-ci a enfilé le rouge habit bordé de blanc une première fois en 2000 pour ses enfants. L’émerveillement dans leur regard, il s’en souvient encore. Il m’en parle avec une étincelle dans l’œil. Franklin n’a jamais remisé son costume au vestiaire. L’année d’après, et toutes celles qui ont suivi, il a remis la tuque et le manteau, il a ressorti son tonique Ho! Ho! Ho! Il est devenu celui qui, dans la région, s’est fait connaître sous le nom de père Noël de Magog. Maintenant, on l’appelle davantage père Noël Franklin.

Dans le même esprit des Fêtes, les journalistes Jasmine Rondeau, Isabelle Pion et Lilia Gaulin ont contacté des références régionales pour obtenir des suggestions de films, de livres, de jeux de société et de produits régionaux à découvrir durant le congé pour les journées où les gens préféreront rester bien au chaud en famille.

Simon Roberge nous apprend de son côté que l’important projet de développement domiciliaire de Saint-Camille est sur la glace. La Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ) rejette la demande d’exclusion de la zone agricole de 13,6 hectares qui aurait permis à la municipalité d’ajouter de 30 à 50 habitations supplémentaires. Le maire confirme toutefois que la municipalité en appellera de la décision.

Dans le Mag, le chef des pages culturelles Steve Bergeron nous livre son dernier bilan annuel avant son départ de La Tribune avec la liste des meilleurs spectacles qu’il a vus dans la région en 2023. Il salue du même coup des créateurs qui ont suscité une importante mobilisation. D’un côté, Anh Minh Truong et Véronique Vigneault ont fédéré les forces régionales pour que Des hommes la nuit, long métrage tourné entièrement chez nous, puisse passer de rêve à réalité. De l’autre, l’artiste Adèle Blais, avec Que serions-nous?, a pulvérisé un record d’affluence pour une exposition estivale au Musée des beaux-arts de Sherbrooke, mais elle a également contribué à amorcer un mouvement pour faire reconnaître Anna Canfield, épouse de Gilbert Hyatt, comme cofondatrice de Sherbrooke.

Aux sports, Jérôme Gaudreau se demande à son tour ce que nous garderons en mémoire de la dernière année? La rétrosportive se veut une tradition dans vos pages. Un exercice jamais facile à réaliser, surtout en raison de l’abondance. Les vacances des Fêtes sont commencées, amusons-nous un peu en regardant dans le rétroviseur.

Bonne lecture!

