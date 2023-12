Bonjour chers lecteurs,

Hydro-Sherbrooke bénéficiera probablement du plus grand financement de son histoire dans les cinq prochaines années alors que le budget 2024 de la Ville prévoit en moyenne des investissements de plus de 24 millions de dollars par année. C’est donc plus de 120 M$ qui seront injectés directement dans la société municipale d’ici 2028, nous apprend le journaliste aux affaires Simon Roberge.

De son côté, Anthony Ouellet s’est rendu au foyer Wales de Cleveland pour rencontrer Gordon « Beef » Ross, qui a finalement soulevé la Coupe Grey, 71 ans après sa dernière saison avec les Alouettes de Montréal. M. Ross, un ancien joueur de ligne offensive aujourd’hui centenaire, était tout sourire alors que le joueur des Alouettes Alexandre Gagné était de passage à sa résidence vendredi pour lui présenter le mythique trophée.

Plus tôt, ce même Anthony Ouellet s’est entretenu longuement avec la ministre fédérale et députée de Compton-Stanstead Marie-Claude Bibeau. Celle-ci l’exprime très clairement : en politique, on apprend rapidement qu’il faut beaucoup de persévérance. Son gouvernement devra assurément en faire preuve dans les prochaines années, a reconnu Mme Bibeau, alors que « l’opposition à la Trump » proposée par le Parti conservateur de Pierre Poilievre gagne du terrain dans les différents sondages.

Même si la directrice de la Fondation Rock-Guertin, Solange Rodrigue, ne connaissait pas le nombre exact de paniers distribués vendredi, elle estime tout de même qu’il s’agit d’une « journée record ». « On est extrêmement contents », lance d’emblée Mme Rodrigue au journaliste Charles Ferron dans les locaux de la Fondation Rock-Guertin

Dans le Mag, ce devait être l’année de la reprise culturelle, mais ce fut un peu moins bon que prévu. Pourtant, c’était l’abondance dans l’offre. Et de belles et bonnes choses, il y en a eu... Les Coops de l’information unissent leurs efforts pour présenter une revue des créations, événements et controverses qui ont retenu l’attention des journalistes de vos six quotidiens au cours de la dernière année. Bonnes (re)découvertes!

Les journalistes sportifs du réseau se sont prêtés à un exercice semblable à l’approche de la période des transactions du temps des Fêtes, qui sera lancée ce dimanche dans ce qu’on doit maintenant appeler la Ligue de hockey junior Maritimes Québec.

