Bonjour chers lecteurs,

La Ville de Sherbrooke pourrait sanctionner plus sévèrement les propriétaires qui n’entretiennent pas adéquatement leurs bâtiments, nous apprend le journaliste aux affaires municipales Rémi Léonard. Un règlement à l’étude à l’hôtel de ville pourrait relever les amendes décernées dans ce genre de situation jusqu’à un maximum de 250000 $ par infraction. La démarche est très attendue, a reconnu jeudi la présidente de la commission de l’aménagement du territoire, Geneviève La Roche. Par le passé, elle mentionnait d’ailleurs l’arrivée prochaine de ce nouveau levier d’intervention pour la Ville lorsqu’on l’interrogeait sur des cas comme le 120 King Ouest ou le 2 Wellington Nord, respectivement délabré et l’autre inoccupé depuis des années.

Au palais de justice, Jasmine Rondeau rapporte que le policier et ancien porte-parole du Service de police de Sherbrooke Samuel Ducharme est condamné à six mois d’emprisonnement pouvant être purgés en collectivité, suivis de deux ans de probation et de 100 heures de travaux communautaires. Le juge Serge Champoux a rendu cette décision vendredi avant-midi, au palais de justice de Sherbrooke, dans ce premier dossier d’agression sexuelle concernant Ducharme. Il devra être présent à son lieu de résidence 24 heures sur 24 les quatre premiers mois, tandis que les deux derniers mois de sa peine permettront des sorties entre 7 h et 22 h. Le juge Champoux a indiqué avoir tenu compte de différents facteurs aggravants, notamment les importantes conséquences sur la vie de la victime, qui a livré un témoignage « poignant », selon lui.

De son côté, Claude Plante s’est intéressé au «prestigieux Château de Hatley», qui est à vendre pour la modique somme de 6,5 millions $. La maison comptant 18 pièces a été construite en 2009 sur un terrain de 23 acres sur le chemin Minton Hill dans le Canton de Hatley. Elle offre une vue imprenable sur le lac Massawippi et sur North Hatley, indique la description de l’annonce de la vente confiée à la firme Engel & Völkers en Estrie. Dotée de plafonds de 11 pieds, de carreaux de travertin au sol, de quatre chambres à coucher et d’autant de salles de bains, cette maison a tout ce qu’il faut pour faire rêver ceux cherchant l’harmonie entre l’histoire et la modernité. Avis aux intéressés!

Le journaliste aux affaires judiciaires Tommy Brochu livre un témoignage plein de reconnaissance après son long entretien avec la juge Danielle Côté, à la retraite depuis le 1er décembre après 29 ans sur le banc. Fraîchement débarquée à la faculté de droit en 1974 avec un seul crayon en poche, rappelle-t-il, elle ne caressait pas le rêve de devenir juge. Elle a même failli abandonner ses cours de droit après sa première journée d’université. « Je voyais tout le monde en habit avec leur Code civil et leur Code de procédure civile. Je me demandais si j’avais fait le bon choix de carrière. Je n’étais tellement pas comme tout le monde qui était prêt! J’ai quitté à la moitié du cours et je suis revenue le lendemain.»

Aux sports, Jérôme Gaudreau se demande si la belle époque des gardiens de but québécois n’est pas à la veille de revivre. On s’ennuie des Martin Brodeur, Patrick Roy, Félix Potvin et compagnie, mais la relève semble bien présente si l’on se fie aux invitations d’Équipe Canada junior. Pour la première fois en plus de 20 ans, deux gardiens de but du Québec pourraient se retrouver aux Mondiaux de hockey junior avec la feuille d’érable sur leur uniforme. Samuel St-Hilaire et Mathis Rousseau deviendraient le sixième duo de gardiens de but du Québec à percer l’alignement de la même équipe canadienne envoyée aux Championnats du monde de hockey junior lors des 50 dernières années.

Bonne lecture!

