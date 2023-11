Comme vous l’avez constaté au cours des dernières années, La Tribune est en évolution constante, portée par une équipe déterminée à vous livrer la meilleure information locale et régionale possible. Nous sommes fiers de vous présenter quelques nouveautés – et il y en aura bien d’autres – qui vous permettront de vivre sur nos plateformes numériques une expérience adaptée à vos préférences et rituels d’information.

Ainsi, nous ajoutons dès maintenant à notre offre d’abonnement un forfait sans publicité. Ce forfait, baptisé « L’ultime », viendra remplacer notre forfait incluant l’édition imprimée qui, je vous le rappelle, sera publiée pour la dernière fois le 30 décembre prochain. Il s’agit d’un avantage inédit.

De même, une nouvelle fonctionnalité sera bientôt accessible aux abonnés des forfaits «Tout compris» et «L’ultime» : une édition électronique quotidienne qui reprend la facture traditionnelle d’un journal, et qui répondra au besoin des lecteurs attachés à ce format.

Ces nouveaux forfaits s’ajoutent à notre forfait de base « L’essentiel », qui permet d’accéder à tous nos contenus, sans limites. Tous nos forfaits sont admissibles au crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles numériques.

Un riche écosystème numérique

Nous travaillons extrêmement fort pour vous offrir le meilleur écosystème d’information pour notre première année en 100 % numérique. Cela passe par notre application et notre site web, évidemment, mais aussi par notre offre de plus en plus variée d’infolettres gratuites, que ce soit des infolettres quotidiennes d’actualité ou des infolettres thématiques (sports, infolettre étudiante, science).

Il n’y a pas qu’en produisant de l’information que nous servons notre communauté. Nous continuons ainsi d’améliorer notre site d’avis de décès. Et pour servir nos partenaires institutionnels, nous avons développé une offre d’avis publics 100 % numériques, dont la mise en place progressive est en cours.

Notre espace ludique Jeux d’esprit permet aux passionnés d’accéder à une variété de jeux, comme dans l’édition papier.

Enfin, notre média jeunesse Les As de l’info permet de mettre en contact vos jeunes de 8-12 ans avec une information crédible, pertinente et attrayante, conçue expressément pour eux.

Parlez-moi d’une offre complète!

Un numéro tout spécial le 30 décembre

En attendant de basculer avec le 100 % numérique, notre équipe est à vous préparer une mémorable édition pour la dernière parution papier, le 30 décembre 2023. Ce sera assurément une édition à conserver, et j’invite nos partenaires et annonceurs à réserver leur emplacement dans ce numéro spécial, si ce n’est déjà fait.

Beaucoup de nos abonnés papier consultent déjà nos plateformes numériques. Pour les autres, nous vous invitons au cours des prochaines semaines à explorer notre offre, sans hésiter à nous contacter si des questions surviennent.

Nos abonnés qui reçoivent actuellement le journal papier à la maison passeront automatiquement au forfait « L’ultime », sans frais supplémentaires.

Tous nos abonnés papier, de même que nos abonnés au forfait « Tout compris », recevront un courriel ou un appel de notre service à la clientèle afin de connaître les changements et les options offertes. Si toutefois ce n’est pas le cas, nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel au abonnement@lescoops.ca ou par téléphone au 1 866 686-3311.

Un engagement

En terminant, nous réitérons notre engagement à vous fournir une information locale et régionale de grande valeur, une information bien choisie qui a de l’impact dans votre vie et de l’impact dans nos communautés. Nous sommes une coopérative à but non lucratif plus que jamais centrée sur notre mission.

Nous vous remercions de votre appui. Chaque fois que vous lisez un de nos articles, que vous vous inscrivez à l’une de nos infolettres, que vous souscrivez à l’un de nos forfaits d’abonnement, vous nous faites savoir que vous appréciez notre contenu et que vous reconnaissez la valeur de l’information de proximité.

Hugo Fontaine

Éditeur, La Tribune

hugo.fontaine@latribune.qc.ca