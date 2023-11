Bonjour chers lecteurs,

Québec investira 65,3 M$ pour cinq projets de la zone d’innovation quantique DistriQ, à Sherbrooke, des projets dont la valeur totalise 166 M$, nous apprend Alain Goupil. L’annonce a été faite vendredi après-midi par le premier ministre du Québec, François Legault, en compagnie de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et responsable du Développement économique régional. « On est en train de créer, que ce soit dans la batterie ou dans le quantique, les emplois pour nos enfants et nos petits-enfants », a indiqué le premier ministre en parlant d’un écosystème qui aurait des retombées immédiates et pour les générations à venir. Pierre Fitzgibbon a ajouté qu’il s’agit de « nouveaux investissements » qui « vont renforcer la position du Québec comme leader mondial en science quantique ».

La chroniqueuse Karine Tremblay est revenue de l’école de La Montée avec les oreilles pleines de mélodies, la tête chargée de moments jolis. Parce que ce à quoi j’ai assisté était beau. À la fois tout simple et grand. À La Montée, voyez-vous, ça se traduit par une porte ouverte, une main tendue. Matin, midi, soir, à la récré comme sur l’heure du dîner, le local de musique de l’établissement ouvre ses portes aux élèves qui ont envie de s’y pointer. Peu importe leur parcours, peu importe leur niveau musical. Tout le monde est bienvenu. Ce qui se passe, alors, c’est un peu de la magie. Il n’est pas encore midi quand j’arrive au local de musique où Yanik Cloutier enseigne. C’est lui l’étincelle. Le chef d’orchestre de la jolie mission sociale qui se déploie ici. « On entend souvent que ça prend tout un village pour élever un enfant. Nous, on se dit que ça prend toute une école pour enseigner aux élèves », résume Yanik.

Mickaël Bergeron revient de son côté sur la mobilisation de jeudi dans les rues de Sherbrooke, la plus grande manifestation de travailleurs et travailleuses de l’histoire de l’Estrie selon les organisateurs. Refuser de voir les travailleurs et travailleuses du secteur public comme de la création de richesse, c’est purement idéologique. François Legault trouve que mêler l’histoire des millions pour les Kings de Los Angeles dans la négociation actuelle est de la « petite politique ». Considérer les conditions de travail du secteur public seulement comme une dépense, c’est de la petite économie. Le premier ministre devrait voir bien plus grand que ça, estime le chroniqueur.

Pour sa part, Rémi Léonard nous emmène au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, qui s’apprête à remplacer son exposition permanente Terra Mutantès après 13 ans de loyaux services. Pour succéder à cette expérience multimédia qui retraçait l’histoire géologique de notre région, un vaste projet de 3 M$ est sur la table pour arriver à l’été 2025 avec une expérience entièrement renouvelée, a exposé cette semaine à La Tribune le directeur général du Musée, Alex Martin. Celui-ci reconnaît que ce sera un défi de mettre sur pied une nouvelle exposition qui viendra égaler la qualité et le caractère innovant de Terra Mutantès, fort appréciée au fil des années, selon M. Martin.

Dans le Mag, Steve Bergeron Steve Bergeron nous rappelle qu’il fut une époque où les journaux, outre les avis de décès, publiaient aussi des avis de naissance et de mariage. Et si la tradition s’était poursuivie, aurait-on publié également des avis d’unions, de ruptures et de divorces? Avec son deuxième recueil de poésie Piéger l’éternité (son troisième livre publié en 18 mois), Mélanie Noël emmène ses lecteurs dans un univers où les grandes étapes de l’existence — début, fin, amours, désamours et réamours — se trouvent résumées en quelques lignes poétiques, chaque court texte faisant ressortir les cohérences, incongruités ou paradoxes de ces vécus qui, s’empresse-t-elle de souligner, ont été beaucoup plus riches et complexes dans la réalité.

Bonne lecture!

Pour consulter l'édition réplique intégrale de La Tribune de cette semaine, cliquez ici.

Nous vous rappelons que les répliques numériques intégrales de nos éditions magazine ne sont accessibles qu'aux abonnés aux forfaits Le numérique tout compris et Le numérique et papier tout compris. Intéressé par l'un de nos forfaits d'abonnement? Cliquez ici!

À noter : vous devrez être connecté à votre compte utilisateur afin d’accéder aux répliques intégrales.