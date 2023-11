Bonjour chers lecteurs,

Reflet du marché immobilier en effervescence depuis une certaine pandémie, les 10 municipalités de la MRC de Memphrémagog qui ont révisé leur rôle triennal d’évaluation pour 2024 enregistrent des hausses importantes de la valeur des propriétés sur leur territoire, de l’ordre de 60 à 80 % dans tous les cas, a appris la journaliste Jacynthe Nadeau.

À Sherbrooke, il ne semble plus y avoir d’obstacles à la réalisation d’un projet résidentiel d’envergure dans le secteur de la rue King Est à Sherbrooke, non loin de l’école Desranleau. L’ensemble qui comprendrait notamment deux immeubles de six étages comportant chacun 72 unités a reçu le feu vert du conseil pour enclencher le changement de zonage nécessaire, rapporte Rémi Léonard. Il avait pourtant été bloqué en janvier 2022 par ce même conseil, alors fraîchement élu.

Isabelle Pion nous apprend que l’entreprise BRP a plaidé coupable à 41 infractions au palais de justice de Granby, vendredi, dans le dossier entourant les paies de travailleurs mexicains. Une entente est intervenue avec la CNESST, qui a de son côté retiré 35 constats d’infraction.

De son côté, Anthony Ouellet rapporte que l’Autorité des marchés publics (AMP) a constaté des manquements dans l’octroi de deux contrats de gré à gré par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS plus tôt cette année. L’organisme accuse le CIUSSS de s’être soustrait « à certaines obligations de la Loi sur les contrats des organismes publics », alors que l’établissement de santé y voit plutôt une « erreur d’interprétation ». Le CIUSSS a conclu deux contrats de gré à gré les 6 janvier et 3 mars 2023 pour l’achat de moteurs lève-patient. Le premier, pour 54 de ces objets, avait une valeur de 87393 $ et le second, pour 58 autres, de 93750 $. Autrement dit, le CIUSSS a conclu deux contrats pour le même besoin.

Dans le mag, Steve Bergeron s’est entretenu avec David Goudreault tout juste avant de partir en tournée avec En marge du texte, son deuxième spectacle solo créé avec l’aide de Mariana Mazza et de Richard Séguin. Le poète-slameur publie, «à la demande généreuse», les lettres poétiques qu’il a déclamées ces trois dernières années à Bonsoir bonsoir.

Enfin, le bourlingueur Jonathan Custeau ramène ses impressions et des photos époustouflantes de Hawaï post-éruptions volcaniques. L’aéroport apparaît dans un paysage lunaire. Les pierres volcaniques forment un tapis morcelé, noir obscur, écrit-il. Il y a beaucoup de ça sur la grande île : de la lave durcie, encore nue, qui redéfinit les contours des côtes à l’occasion. Et beaucoup de verdure, luxuriante, qui pousse autant à l’intérieur des terres qu’au son des vagues léchant les berges. Entre le touristique et le sauvage, entre les plages de sable noir où se réchauffent les tortues et les montagnes où trônent les télescopes de Mauna Kea, il y a ce boum boum souterrain, ces battements qui risquent à tout moment de se transformer en secousses, en coulée brûlante.

Bonne lecture!

Pour consulter l'édition réplique intégrale de La Tribune de cette semaine, cliquez ici.

Nous vous rappelons que les répliques numériques intégrales de nos éditions magazine ne sont accessibles qu'aux abonnés aux forfaits Le numérique tout compris et Le numérique et papier tout compris. Intéressé par l'un de nos forfaits d'abonnement? Cliquez ici!

À noter : vous devrez être connecté à votre compte utilisateur afin d’accéder aux répliques intégrales.